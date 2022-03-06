На Донеччині затримали ворожу ДРГ, яка прибула з Криму за день до війни

Служба безпеки України на Донеччині затримала групу ворожих диверсантів. Вони приїхали з окупованого Криму за день до війни.

Під час затримання диверсанти чинили збройний опір. На території України вони мали спеціальні завдання від окупанта.

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Вони мали здійснити розвідку щодо блокпостів та пунктів дислокації українських військових, а також вчинити диверсії і підготувати плацдарм для подальшої зачистки основними силами Росії,

– мовиться у повідомленні СБУ.

Під час затримання ворожі розвідники чинили збройний опір силам ЗСУ та СБУ. На допиті окупанти надали важливі свідчення щодо збройної агресії проти України.



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