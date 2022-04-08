Донеччину обстрілюють цілодобово: ворог готується до наступу

Російські військові готуються до масштабного наступу на Донеччину. Вони вже цілодобово обстрілюють населені пункти.

Наразі відбувається евакуація мешканців населених пунктів вздовж лінії розмежування. Про це заявив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, повідомляє 24 канал.

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Обстріли йдуть фактично цілодобово. Особливо в Авдіївці та Вугледарі,

– наголосив Кириленко.

Чиновник зазначив, що ворог готується до масової ескалації та наступів.

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