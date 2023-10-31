У Донецьку пожежа на нафтобазі: окупанти заявляють про кілька прильотів

У тимчасово окупованому Донецьку увечері 31 жовтня спалахнула масштабна пожежа – зайнялися цистерни з пальним. Окупанти заявляють, що цьому передував приліт.

Вагони з пальним зайнялися у Будьонівському районі. Наразі інформація про жертв та постраждалих не надходила, передає 24 Канал.

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В окупованому Донецьку масштабна пожежа

Повідомлення про пожежу у місцевих телеграм-каналах почали з'являтися близько 18:20. Російські пропагандисти заявили, що загоряння сталося після прильоту. Традиційно окупанти у всьому звинувачують українських військових.

Телеграм-канал "Новини Донбасу" повідомляє, що пожежа сталася на нафтобазі у Будьонівському районі Донецька.

Масштабна пожежа у Донецьку – більше у галереї

У Донецьку горять цистерни з пальним: дивіться відео

У різних районах міста можна побачити густий чорний стовп диму. Місцеві жителі активно публікують кадри з окупованого Донецька.

Дим від пожежі видніється у різних районах міста: дивіться відео

Очевидці діляться кадрами пожежі: дивіться відео

Потужна пожежа у Донецьку: дивіться відео

Згідно з повідомленнями у мережі, цистерни з пальним палають на залізничній станції в Мушкетово, що біля Мушкетовського кладовища. Пропагандисти заявляють, що було щонайменше 4 прильоти, за попередньою інформацією, з РСЗВ.

Де спалахнули цистерни з пальним: дивіться на карті

У Донецьку пролунали вибухи біля військової частини

У тимчасово окупованому Донецьку вдень 21 жовтня пролунали потужні вибухи у районі, де розташована військова частина. Після "бавовни" спалахнула масштабна пожежа неподалік від "Мотеля".

Окупаційна адміністрація не прокоментувала вибухи у Донецьку. Втім, місцеві жителі у мережі активно обговорювали інцидент. Користувачі стверджували, що під час прильоту було поранено чимало військових, а також знищено техніку.

Роман Світан, коментуючи вибухи у Донецьку, заявив, що у "Мотелі" могли розташовуватися російські військові угрупування "Восток".