У Донецьку пожежа на нафтобазі: окупанти заявляють про кілька прильотів
У тимчасово окупованому Донецьку увечері 31 жовтня спалахнула масштабна пожежа – зайнялися цистерни з пальним. Окупанти заявляють, що цьому передував приліт.
Вагони з пальним зайнялися у Будьонівському районі. Наразі інформація про жертв та постраждалих не надходила, передає 24 Канал.
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В окупованому Донецьку масштабна пожежа
Повідомлення про пожежу у місцевих телеграм-каналах почали з'являтися близько 18:20. Російські пропагандисти заявили, що загоряння сталося після прильоту. Традиційно окупанти у всьому звинувачують українських військових.
Телеграм-канал "Новини Донбасу" повідомляє, що пожежа сталася на нафтобазі у Будьонівському районі Донецька.
Масштабна пожежа у Донецьку – більше у галереї
У Донецьку горять цистерни з пальним: дивіться відео
У різних районах міста можна побачити густий чорний стовп диму. Місцеві жителі активно публікують кадри з окупованого Донецька.
Дим від пожежі видніється у різних районах міста: дивіться відео
Очевидці діляться кадрами пожежі: дивіться відео
Потужна пожежа у Донецьку: дивіться відео
Згідно з повідомленнями у мережі, цистерни з пальним палають на залізничній станції в Мушкетово, що біля Мушкетовського кладовища. Пропагандисти заявляють, що було щонайменше 4 прильоти, за попередньою інформацією, з РСЗВ.
Де спалахнули цистерни з пальним: дивіться на карті
У Донецьку пролунали вибухи біля військової частини
У тимчасово окупованому Донецьку вдень 21 жовтня пролунали потужні вибухи у районі, де розташована військова частина. Після "бавовни" спалахнула масштабна пожежа неподалік від "Мотеля".
Окупаційна адміністрація не прокоментувала вибухи у Донецьку. Втім, місцеві жителі у мережі активно обговорювали інцидент. Користувачі стверджували, що під час прильоту було поранено чимало військових, а також знищено техніку.
Роман Світан, коментуючи вибухи у Донецьку, заявив, що у "Мотелі" могли розташовуватися російські військові угрупування "Восток".