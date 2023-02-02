Місцеві — ображені: у Донецьк прибули ФСБшники для відкриття свого офісу та "наведення ладу"

Керівництво ФСБ відправило до окупованого Донецька своїх фахівців, які мають переформатувати так звану "МДБ" та впорядкувати роботу "згідно з російськими законами". Для місцевих терористів це означає відлучення від годівниці та майбутні звільнення.

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, всередині січня російські куратори почали реалізовувати свій план з "інтеграції Донбасу" у життя. Для цього до окупованих територій відрядили низку офіцерів, яким поставили завдання очистити структуру "МДБ" від небажаних елементів.

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Для бойовиків так званої "ДНР", які довгий час діяли під егідою ФСБ, але мали умовну автономію, подібні реформи не обіцяють нічого доброго. Бо відтепер їх звільнятимуть та замінюватимуть на російських спеціалістів.

Ніхто не хоче втрачати бізнес

Зрозуміло, що нічого нового у появі ФСБшників на українському Сході немає, бо їх структура діяла тут ще навіть задовго до 2014 року. Російські спецслужбісти підкуповували місцевих чиновників та міліціонерів, вербували майбутніх бойовиків та готували проросійські мережі для розв'язання війни на Донбасі.

Коли ж Путін анексував Крим та створив квазіреспубліки, всі "консерви" повідкривалися, а ФСБшники почали "легалізовувати" своїх агентів у "владі" так званих "ДНР" та "ЛНР".

Після того, як минули перші місяці АТО, а ситуація на лінії фронту стабілізувалася, російські спецслужбісти активно приступили до розгортання роботи своєї структури у Донецьку, Луганську та інших захоплених містах.

Оскільки Кремль на той момент грався у гру "ихтамнет", про створенні на Донбасі філій ФСБ та поліції зусиллями виключно російських фахівців не йшлося. Представники окупаційних адміністрацій створили так звані "МДБ" та "народну міліцію", які напряму підпорядковувалися Москві, але при цьому складалися на 99% із місцевих мешканців.

Кістяком "міністерства держбезпеки" стали колишні міліціонери, які зрадили присязі та повелися на пропозицію перейти на роботу у структуру ФСБ. Саме ці люди за наказом свого керівництва займалися полюванням на проукраїнських активістів, "віджимали" бізнес та вибудовували систему взаємодії між терористами, підприємцями та російськими кураторами.

Фактично будь-який працівник "МДБ" після 2015 року ставав своєрідним мінікнязьком, який міг "кришувати" міліціонерів, відмивати терористів, що займалися пограбуваннями, зґвалтуваннями та вбивствами, а також навпаки карати їх, якщо йшлося про напад на "своїх".

Так чи інакше, "МДБ" за майже 9 років окупації Донбасу перетворилося на структуру, що має певний відсоток від будь-якого легального та не дуже бізнесу. При цьому справжнє керівництво цієї структури у Москві отримувало свої дивіденди та взагалі не скаржилося на життя.

Так було до початку повномасштабної війни, яка вщент змінила ситуацію. Адже рішення Путіна зламало генералам ФСБ всі схеми, які роками приносили їм надприбутки. Постраждали від нового вторгнення й місцеві "спецслужбісти", бо після масштабного російського наступу з усіх боків у недореспубліках стався бізнесовий колапс. Вибудовані роками логістичні ланцюжки зійшли нанівець, більшість місцевих злочинців відправили на фронт, а затримувати за зґвалтування та вбивства російських військових і вимагати з них гроші за свободу суворо заборонили. То ж воєнним злочинцям зі складу "МДБ" довелося задовільнятися малим й посилити "кошмарення" і без того бідних підприємців та налагодити схеми вивезення чоловіків у Росію. Втім, тепер і цим заробіткам може настати кінець. Бо окупанти вирішили остаточно "навести лад" у Донецьку та відсторонити місцевих від будь-якого впливу на регіон.

Кількох ФСБшників вже знайшли мертвими

То ж як тільки до захоплених Росією міст Донеччини прибули працівники ФСБ із прикордонних російських областей, у структурах "МДБ" почалися масштабні переформатування. Новоприбулі керівники одразу дали місцевим зрозуміти, що найближчим часом їх планують замінити на росіян. Мовляв, після рішення Путіна про анексію територій усі відомства мають працювати відповідно до російських стандартів. При цьому більшість місцевих буцімто не здатні демонструвати такі ж показники, як російські фахівці, не мають відповідної освіти тощо.

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Фактично ж "зальотні" офіцери перекрили місцевим "власникам життя" можливості для заробітку, а також почали активно перебирати контроль за всіма схемами на себе. "МДБшники" ж потроху починають передавати справи росіянам, але роблять це "без поваги та бажання". Подекуди навіть радять своїм старшим "колегам" відвідати такі місця, де б жоден донеччанин не з'являвся. І через це у маленьких містах Донеччини вже знайшли мертвими двох ФСБшників, які мали б очолювати місцеві осередки російської спецслужби.

Загалом відкритого протистояння між місцевими та росіянами поки що не спостерігається, оскільки вся боротьба триває здебільшого кулуарно. Тим не менше, "офіційне" відкриття ФСБ на Донеччині цілком може призвести й до активних розбірок, бо все ж таки йдеться про чималі грошові потоки.