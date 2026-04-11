ЗСУ просунулися на 4 важливих напрямках, а Росія – на жодному: огляд фронту від ISW

Українські військові продовжують проводити успішні контратаки на різних напрямках фронту. Ворог тим часом намагається наступати, але досягти відчутних результатів йому не вдається.

Інститут вивчення війни проаналізував останні події на фронті. За даними аналітиків, ЗСУ просунулися на 4 напрямках, а ворог – на жодному.

На яких напрямках фронту Сили оборони України мали успіх?

Українські сили нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку.

Геолоковані відео, опубліковані 10 квітня, свідчать про те, що Сили оборони пройшли вперед на північний схід від Піщаного (південний схід від Куп'янська).

Ті ж геолоковані кадри вказують, що позиції українських і російських військ у полях на схід від Петропавлівки, ймовірно, перемішані.

Сили оброни також мали успіх на Слов'янському напрямку.

Геолоковані відео, опубліковані 10 квітня, показують просування українських військ у центральній частині Ямполя (на південний схід від Лимана).

ЗСУ нещодавно просунулися і на Покровському напрямку.

Геолоковані відео, опубліковані 9 квітня, свідчать про те, що українські сили просунулися на південь від Гришиного (на північний захід від Покровська).

Ті ж геолоковані матеріали також вказують, що російські позиції в західній частині Гришиного є розірваними та не становлять суцільної лінії контролю.

Українські сили нещодавно мали успіх і на Гуляйпільському напрямку.

Геолоковані відео від 9 квітня свідчать про незначне просування українських сил у південній частині Добропілля (на північний захід від Гуляйполя).

Де змінилася лінія фронту / Карти ISW

