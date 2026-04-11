ЗСУ просунулися на 4 важливих напрямках, а Росія – на жодному: огляд фронту від ISW
- Українські військові просунулися на Куп'янському, Слов'янському, Покровському та Гуляйпільському напрямках.
- Російські війська не досягли успіхів на жодному з напрямків.
Українські військові продовжують проводити успішні контратаки на різних напрямках фронту. Ворог тим часом намагається наступати, але досягти відчутних результатів йому не вдається.
Інститут вивчення війни проаналізував останні події на фронті. За даними аналітиків, ЗСУ просунулися на 4 напрямках, а ворог – на жодному.
На яких напрямках фронту Сили оборони України мали успіх?
Українські сили нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку.
Геолоковані відео, опубліковані 10 квітня, свідчать про те, що Сили оборони пройшли вперед на північний схід від Піщаного (південний схід від Куп'янська).
Ті ж геолоковані кадри вказують, що позиції українських і російських військ у полях на схід від Петропавлівки, ймовірно, перемішані.
Сили оброни також мали успіх на Слов'янському напрямку.
Геолоковані відео, опубліковані 10 квітня, показують просування українських військ у центральній частині Ямполя (на південний схід від Лимана).
ЗСУ нещодавно просунулися і на Покровському напрямку.
Геолоковані відео, опубліковані 9 квітня, свідчать про те, що українські сили просунулися на південь від Гришиного (на північний захід від Покровська).
Ті ж геолоковані матеріали також вказують, що російські позиції в західній частині Гришиного є розірваними та не становлять суцільної лінії контролю.
Українські сили нещодавно мали успіх і на Гуляйпільському напрямку.
Геолоковані відео від 9 квітня свідчать про незначне просування українських сил у південній частині Добропілля (на північний захід від Гуляйполя).
Де змінилася лінія фронту / Карти ISW
Яка ситуація на фронті?
Речник української бригади, що діє на Покровському напрямку, заявив 10 квітня, що російські війська продовжують проникнення малими групами, намагаючись розвідати місцевість і знайти нові шляхи для подальших атак.
Військовий оглядач Костянтин Машовець 10 квітня повідомив, що українські сили, які вийшли в райони Тернового та Новомиколаївки (обидва – на південний схід від Олександрівки), за останні два тижні відбили російські атаки з боку Новоєгорівки та Запорізького (на південний схід від Березового). Він також припустив, що українські сили очистили від російської піхоти район Березового. Водночас Машовець зазначив, що українські сили, ймовірно, не просунулися далі з Новомиколаївки у напрямку Тернирівки або з Тернового у напрямку Запорізького.
Володимир Зеленський заявив, що Росія зосереджує основні зусилля на Покровському напрямку. Ворог планує до кінця квітня захопити Дружківку, Костянтинівку та Покровськ.
Речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов розповів, що українським військовим вдалося відновити контроль над ділянкою фронту між Амбарним і Міловим на Харківщині. За його словами, на фронті ситуація часто змінюється через роботу дронів і втрату логістики: після цього одна зі сторін може заходити на позиції іншої. Саме така ситуація, як зазначив Трегубов, зіграла проти російських сил.