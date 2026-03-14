ЗСУ просунулися у 2 важливих районах: огляд фронту від ISW

Українські воїни успішно зривають наступальні плани ворога на весну та літо. Попри тиск окупантів і перевагу в чисельності, Силам оборони вдається відкидати противника з позицій.

Інститут вивчення війни з'ясував, що українські сили за останній час просунулися на 2 напрямках, а російські – на жодному.

Де мали успіх Сили оборони?

ЗСУ нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка – Дружківка, а саме в південній частині Костянтинівки. Про це свідчать геолоковані кадри за 12 березня.

Наші захисники протидіють підготовці російської артилерії на Костянтинівському напрямку. Геолоковані відео від 11 і 12 березня показують, що українські військові уразили:

російську гаубицю на захід від Іванівського (приблизно за 10 кілометрів від лінії фронту);

російську реактивну систему залпового вогню в Бахмуті (близько 15 кілометрів від фронту).

ЗСУ мали успіх у Костянтинівці / Карта ISW

Також Сили оборони нещодавно утримували позиції або просунулися на Новопавлівському напрямку. Геолоковане відео, опубліковане 12 березня, показує українських військових у центральній частині Новопавлівки, що на Дніпропетровщині. Це суперечить російським заявам про просування в цьому населеному пункті.

Сили оборони просунулися у Новопавлівці / Карта ISW

Яка ситуація на фронті?