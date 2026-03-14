ЗСУ просунулися у 2 важливих районах: огляд фронту від ISW
- Українські сили просунулися на напрямках Костянтинівка – Дружківка та Новопавлівка, тоді як російські – ні на жодному.
- Українські війська ізолювали російські підрозділи в Куп'янську.
Українські воїни успішно зривають наступальні плани ворога на весну та літо. Попри тиск окупантів і перевагу в чисельності, Силам оборони вдається відкидати противника з позицій.
Інститут вивчення війни з'ясував, що українські сили за останній час просунулися на 2 напрямках, а російські – на жодному.
Дивіться також Буде весело, – боєць "Рубежу" анонсував, чого чекати росіянам навесні
Де мали успіх Сили оборони?
ЗСУ нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка – Дружківка, а саме в південній частині Костянтинівки. Про це свідчать геолоковані кадри за 12 березня.
Наші захисники протидіють підготовці російської артилерії на Костянтинівському напрямку. Геолоковані відео від 11 і 12 березня показують, що українські військові уразили:
- російську гаубицю на захід від Іванівського (приблизно за 10 кілометрів від лінії фронту);
- російську реактивну систему залпового вогню в Бахмуті (близько 15 кілометрів від фронту).
ЗСУ мали успіх у Костянтинівці / Карта ISW
Також Сили оборони нещодавно утримували позиції або просунулися на Новопавлівському напрямку. Геолоковане відео, опубліковане 12 березня, показує українських військових у центральній частині Новопавлівки, що на Дніпропетровщині. Це суперечить російським заявам про просування в цьому населеному пункті.
Сили оборони просунулися у Новопавлівці / Карта ISW
Яка ситуація на фронті?
- Українські війська ізолювали російські підрозділи в Куп'янську. У цьому районі окупанти загалом зменшили активність через значні втрати.
- На Слов'янському напрямку нещодавні удари українських дронів по кількох російських РСЗВ "Град" змусили загарбників відвести ці системи далі від лінії фронту. Удари дронами зривають спроби ворога будувати понтонні переправи через річку Бахмутку.
- Начальник штабу одного з українських батальйонів на Покровському напрямку повідомив, що підрозділи російського центру передових безпілотних технологій "Рубікон" удосконалили свої дрони, озброєння і тактику та почали використовувати нові уламкові боєприпаси.
- За його словами, ці підрозділи розширюють чисельність і мають значно більше техніки, ніж інші російські частини. Він також зазначив, що погодні умови впливають на обидві сторони, але наразі дозволяють українським силам виявляти та знищувати живу силу і техніку окупантів.
- Міністерство оборони України 12 березня повідомило, що вздовж української логістичної лінії в Дніпропетровській області встановили близько 42 кілометрів антидронових сіток.