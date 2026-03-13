ЗСУ зупинили просування ворога на Харківщині, Росія стягує війська на один з напрямків, – ISW
- Інститут вивчення війни повідомив, що ЗСУ просунулися на трьох напрямках фронту, тоді як ворог просунувся на одному.
- Є ознаки підготовки окупантів до весняного наступу на Краматорському та Лиманському напрямках.
Запеклі бої точаться у східних і південних регіонах України. Ворог готується до весняного наступу, а ЗСУ намагаються зірвати його плани.
Інститут вивчення війни на основі геолокованих кадрів за 10 – 12 березня з'ясував, що ЗСУ просунулися на 3 напрямках фронту, а ворог – на одному.
Дивіться також На сотні кілометрів у тил ворога: ССО показали відео, як випалювали "очі" ППО в Криму
Де нещодавно мали успіх Сили оборони, а де окупанти?
Куп'янський напрямок
Військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що ЗСУ зберігають контроль над Курилівкою (південний схід від Куп'янська).
За словами Машовця, російські підрозділи змогли проникнути у північно-східну та східну частину Куп'янська, а також просунутися у напрямку східної Ківшарівки (південний схід від Куп'янська). Ймовірно, окупанти також намагалися просунутися до Новоосинового. Водночас аналітики зазначають, що ці дії не свідчать про зміну контролю над територією або лінії фронту.
Машовець зазначив, що спроби росіян просунутися на схід і північний схід від Куп'янська залишаються безуспішними, навіть попри те, що російське угруповання військ "Захід" переорієнтувало основні зусилля на район відповідальності 47-ї танкової дивізії на схід від міста.
Район Костянтинівка – Дружківка
Сили оборони мали просунулися на південних околицях Костянтинівки.
Оріхівський напрямок
Українські війська нещодавно просунулися на заході Запорізької області, а саме на південний схід від Новоданилівки.
Покровський напрямок
Окупанти захопили Гришине (на північний захід від Покровська) та взяли під контроль шахту "Покровська" на північ від Удачного.
Де змінилася лінія фронту / Карти ISW
Яка ситуація на фронті?
- Костянтин Машовець повідомив, що загарбники змогли просунутися на 1 – 2 кілометрів углиб Сумської області в районі населених пунктів Покровка, Попівка, Високе та Грабовське (південний схід від Сум). За його словами, російські війська намагаються повністю захопити Покровку і просунутися у напрямку Рясного.
- Українським силам фактично вдалося зупинити просування російських військ на півночі Харківської області. Водночас підрозділи 44-го армійського корпусу та 6-ї загальновійськової армії Росії продовжують намагатися просуватися на південь уздовж східного (лівого) берега Сіверського Дінця у напрямку Графського (південний захід від Вовчанська) та Симинівки (південь від Вовчанська). Українські дії залишили тримають під вогневий контроль на вузьким коридором постачання, який залишився для підрозділів, що намагаються наступати на Графське та Симинівку. Крім того, українські війська продовжують утримувати позиції на південно-східній околиці Вовчанська, що заважає росіянам просуватися далі на південний схід – у напрямку Білого Колодязя (північний схід від Харкова).
- За словами українського сержанта, російські сили, ймовірно, готуються посилити штурми на Лиманському напрямку навесні. Зараз вони активніше атакують українські лінії постачання, масово застосовують дрони, намагаються встановити вогневий контроль над населеними пунктами, що може допомогти просуванню до Слов'янсько-Краматорської агломерації.
- Речник 11-го армійського корпусу ЗСУ підполковник Дмитро Запорожець повідомив, що російські сили накопичують піхоту, операторів дронів і бронетехніку, включно з танками, у районах окупованого Часового Яру (на північний схід від Костянтинівки). Це може свідчити про підготовку до весняного наступу.
- Окупанти майже припинили атаки на Добропільському напрямку – у районі Кучерового Яру, Дорожнього – Нового Донбасу та Нового Шахового – Вільного.
- За повідомленнями, значні втрати під час боїв за Мирноград змусили російські війська зменшити інтенсивність наступу. Машовець зазначив, що підрозділи 51-ї загальновійськової армії зазнали великих втрат і тепер атакують лише епізодично. Наступ триває головним чином у напрямках Родинське – Шевченко та Сухецьке – Білицьке.