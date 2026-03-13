ЗСУ зупинили просування ворога на Харківщині, Росія стягує війська на один з напрямків, – ISW

Запеклі бої точаться у східних і південних регіонах України. Ворог готується до весняного наступу, а ЗСУ намагаються зірвати його плани.

Інститут вивчення війни на основі геолокованих кадрів за 10 – 12 березня з'ясував, що ЗСУ просунулися на 3 напрямках фронту, а ворог – на одному.

Де нещодавно мали успіх Сили оборони, а де окупанти?

Куп'янський напрямок

Військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що ЗСУ зберігають контроль над Курилівкою (південний схід від Куп'янська).

За словами Машовця, російські підрозділи змогли проникнути у північно-східну та східну частину Куп'янська, а також просунутися у напрямку східної Ківшарівки (південний схід від Куп'янська). Ймовірно, окупанти також намагалися просунутися до Новоосинового. Водночас аналітики зазначають, що ці дії не свідчать про зміну контролю над територією або лінії фронту.

Машовець зазначив, що спроби росіян просунутися на схід і північний схід від Куп'янська залишаються безуспішними, навіть попри те, що російське угруповання військ "Захід" переорієнтувало основні зусилля на район відповідальності 47-ї танкової дивізії на схід від міста.

Район Костянтинівка – Дружківка

Сили оборони мали просунулися на південних околицях Костянтинівки.

Оріхівський напрямок

Українські війська нещодавно просунулися на заході Запорізької області, а саме на південний схід від Новоданилівки.

Покровський напрямок

Окупанти захопили Гришине (на північний захід від Покровська) та взяли під контроль шахту "Покровська" на північ від Удачного.

Яка ситуація на фронті?