В окупованому Донецьку спалахнув м'ясокомбінат, чути вибухи: фото, відео

У Калінінському районі тимчасово окупованого Донецька 10 квітня сталася пожежа в будівлі м'ясокомбінату. За попередньою інформацією, загорілась покрівля заводу.
Джерело:твітер Necro Mancer
Інформації про постраждалих немає. Про це Necro Mancer повідомив з посиланням на так званого "мера" Олексія Кулемзіна.
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Через пожежу у місті зупинили рух тролейбусів 7 і 11 по проспекту Ілліча.
Водночас, за інформацією телеграм-каналу "Фашик донецький", у м'ясокомбінаті проросійські бойовики нібито розмістили військову базу. "Коротко про вибух і пожежу на м'ясокомбінаті в Донецьку. Там розташована військова база "динири". Подробиці завтра", – мовиться в повідомленні.
Очевидці в мережі також повідомляють, що під час пожежі було чути вибухи.
Пожежа на Донецькому м'ясокомбінаті: дивіться відео