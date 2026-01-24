Донька Келлога Моббс заявила, що Трампу дають "погані поради"

Нічна масована комбінована атака Росія на Україну 24 січня, що сталася одразу після п’ятничної тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі.

Це наочно демонструє справжні наміри Москви. Донька Кіта Келлога, президентка благодійного фонду The Weatherman Foundation Меган Моббс закликала президента США Дональда Трампа нарешті відреагувати.

Дивіться також Келлог розкритикував Путіна і заявив, що сподівається на мир до Дня Незалежності України

Як Моббс прокоментувала нічний обстріл України?

Меган Моббс в інтерв'ю DW заявила, що Трамп ухвалює рішення спираючись на інформацію, яку йому надають радники. Вона вважає, що ті дають президенту "погані поради".

Думка, що Трамп опрацьовує кожну розвідку, кожен шматок інформації, яку отримує щодня – це нісенітниця. Тому я й кажу, що він отримує погані поради. Але щоразу, коли щось таке стається, як-от саміт на Алясці, він розуміє: "Ой, можливо це неправда, що будинок Путіна насправді не був ціллю для удару дрона". І це робить його все агресивнішим,

– каже вона.

Водночас Моббс нагадала, що санкції за нинішньої адміністрації у США суворіші, ніж були за колишньої, а також за Трампа дозволили обмін розвідданими для ударів по Росії.

Вона відреагувала на нову хвилю жорстоких російських ударів риторичним запитанням – коли дії Кремля остаточно розлютять президента США Дональда Трампа настільки, що він почне активно допомагати жертві агресії.

Моббс переконана: цією атакою Володимир Путін фактично дав відповідь Трампу, який досі схильний вірити в нібито прагнення російського лідера до завершення війни.

Водночас вона сумнівається, що такий демонстративний крок з боку потенційного учасника "Ради миру" змусить Трампа переглянути свою позицію.

"З огляду на те, що переговори в Абу-Дабі тривають, важко не сприймати це як сигнал про наміри Росії щодо миру. Я припинила гадати, коли така поведінка настільки розлютить президента (Трампа, – 24 Канал), що він вирішить подвоїти зусилля та надати суттєву допомогу Україні", – написала Меган Моббс.

Келлог переконаний, що Росія програє війну