Укр Рус
24 Канал Новини світу Донька Келлога Моббс заявила, що Трампу дають "погані поради"
24 січня, 16:56
3

Донька Келлога Моббс заявила, що Трампу дають "погані поради"

Сергій Попович
Основні тези
  • Меган Моббс заявила, що Трамп отримує "погані поради" від своїх радників, що впливає на його рішення щодо України.
  • Вона вважає, що санкції США під нинішньою адміністрацією були суворішими порівняно з минулою, і закликала Трампа більш активно допомагати Україні у відповідь на дії Росії.

Нічна масована комбінована атака Росія на Україну 24 січня, що сталася одразу після п’ятничної тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі.

Це наочно демонструє справжні наміри Москви. Донька Кіта Келлога, президентка благодійного фонду The Weatherman Foundation Меган Моббс закликала президента США Дональда Трампа нарешті відреагувати.

Дивіться також Келлог розкритикував Путіна і заявив, що сподівається на мир до Дня Незалежності України 

Як Моббс прокоментувала нічний обстріл України?

Меган Моббс в інтерв'ю DW заявила, що Трамп ухвалює рішення спираючись на інформацію, яку йому надають радники. Вона вважає, що ті дають президенту "погані поради".

Думка, що Трамп опрацьовує кожну розвідку, кожен шматок інформації, яку отримує щодня – це нісенітниця. Тому я й кажу, що він отримує погані поради. Але щоразу, коли щось таке стається, як-от саміт на Алясці, він розуміє: "Ой, можливо це неправда, що будинок Путіна насправді не був ціллю для удару дрона". І це робить його все агресивнішим, 
– каже вона.

Водночас Моббс нагадала, що санкції за нинішньої адміністрації у США суворіші, ніж були за колишньої, а також за Трампа дозволили обмін розвідданими для ударів по Росії.

Вона відреагувала на нову хвилю жорстоких російських ударів риторичним запитанням – коли дії Кремля остаточно розлютять президента США Дональда Трампа настільки, що він почне активно допомагати жертві агресії.

Моббс переконана: цією атакою Володимир Путін фактично дав відповідь Трампу, який досі схильний вірити в нібито прагнення російського лідера до завершення війни.

Водночас вона сумнівається, що такий демонстративний крок з боку потенційного учасника "Ради миру" змусить Трампа переглянути свою позицію.

"З огляду на те, що переговори в Абу-Дабі тривають, важко не сприймати це як сигнал про наміри Росії щодо миру. Я припинила гадати, коли така поведінка настільки розлютить президента (Трампа, – 24 Канал), що він вирішить подвоїти зусилля та надати суттєву допомогу Україні", – написала Меган Моббс.

Келлог переконаний, що Росія програє війну

  • Кіт Келлог вважає, що перевага у війні перейде на бік України, якщо українці витримають зиму. Він також закликав до посилення економічних санкцій проти російських нафтових компаній.

  • Він запропонував заблокувати російський експорт через Балтійське море. Він пояснив, що Росія не має такої економічної стійкості, як Радянський Союз.