Донька Трампа показала гуманітарну допомогу, яку передала Україні

Іванка Трамп також займається гуманітарною допомогою для українців. Так, за останні кілька днів вона з командою надіслала продукти до кількох українських міст.

Як розповідає донька Дональда Трампа Іванка, їй вдалося доставити до українських міст мільйон порцій їжі. Їх отримали мешканці Києва, Сум і Львова.

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Вона прагне забезпечити харчами тих, хто постраждав від війни

Спасибі пасторам, рабинам, а також водіям вантажівок, які ризикують своїми життями, щоб доставити цю їжу для тих, хто цього потребує,

– зазначила вона.

Іванка Трамп відправила гуманітарну допомогу до кількох українських міст:

Іванка Трамп має надію, що цією їжею їй вдасться забезпечити тих українців, які несправедливо потерпають від вторгнення Росії. Вона також підкреслила, що народ України в серцях американців, а також їхніх молитвах.

Окремо вона відзначила, що усіх надихає мужність українського народу. Також Іванка Трамп побажала усім нам сил у боротьбі за захист своєї країни, а також свободи.

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