Після українських атак: Росія зупинила рух суден через через Донсько-Азовський канал, – Reuters

Росія тимчасово припинила судноплавство Донсько-Азовським каналом і перестала приймати заявки на прохід суден через Керченську протоку. Це може вплинути на експорт російської пшениці та вже спричинило зростання цін на зерно.

Про це пише Reuters.

Як українські удари вплинули на прохід російських суден через Донсько-Азовський канал?

Росія тимчасово призупинила судноплавство Донсько-Азовським каналом, який з'єднує річку Дон з Азовським морем. Крім того, російська влада припинила прийом заявок на проходження суден через Керченську протоку, що сполучає Азовське та Чорне моря.

Як повідомляє Reuters із посиланням на джерела, російська прикордонна служба розіслала відповідне повідомлення судноплавним компаніям 10 липня. При цьому терміни відновлення руху суден поки не називають. За оцінками ринкових аналітиків, через Азовське море проходить до 25% експорту російської пшениці. Саме на його узбережжі розташовані ключові зерновиробничі регіони Росії – Ростовська область і Краснодарський край.

На тлі повідомлень про обмеження судноплавства ф'ючерси на пшеницю на європейській біржі Euronext майже на 4% зросли в ціні, досягнувши найвищого рівня за останні шість тижнів. Причини запровадження обмежень російська сторона офіційно не пояснила.

Нагадаємо, у Росії заявили, що в ніч на 11 липня безпілотники атакували чотири судна в Таганрозькій затоці Азовського моря, зокрема танкер із метанолом. За даними російської влади, судна зазнали незначних пошкоджень, загинув матрос технічного судна, а ППО нібито збила понад 15 дронів.

За даними Міноборони, за останні чотири доби Сили оборони України уразили 36 російських суден в Азовському та Чорному морях. Під удари потрапили танкери тіньового флоту, суховантажі, паром і буксир, які перевозили пальне до окупованого Криму.

Варто зазначити, що Україна значно посилила удари по тимчасово окупованому Криму, системно атакуючи російську ППО, логістику, мости, паливні бази та енергетичну інфраструктуру. За оцінкою The New York Times, це поступово перетворює Крим із ключової військової бази Росії на одну з її найуразливіших точок, ускладнюючи постачання та забезпечення окупаційних військ.