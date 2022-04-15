Допитували, били й тримали у карцері: капелан розповів про полон у Росії

Капелан Леонід Болгаров брав участь у пошуково-рятувальної місії до острова Зміїний і потрапив у полон. Він зміг звільнитися 10 квітня та розповів, яке ставлення в росіян до полонених.

За словами чоловіка, його били не сильно лише через вік – 65 років. Проте все ж він потерпав від знущань і нелюдського ставлення.

До теми Рятувальне судно "Сапфір" повернули в Україну: пришвартували біля причалу порту Ізмаїл

Як він потрапив у полон

Леонід разом з іншими капеланами 26 лютого був на судні "Сапфір". Вони вирушили на пошуково-рятувальну місію до острова Зміїний. Духівники думали, що всі прикордонники там загинули, тому хотіли забрати їхні тіла.

Це було узгоджено з російською стороною, проте і тут ворог проявив підлість. Коли священники прибули, до них прийшла "досмотрова група". Капеланів одразу поставили на коліна, а судно захопили та почали обшукувати.



Капелан, який пережив полон / Фото з фейсбука Леоніда Болгарова

"Молив бога, щоб не впасти"

Згодом весь екіпаж захопили й почали везти до Севастополя. Там чоловіки провели 11 діб. Різні російські служби по черзі проводили допити схоплених українців.

Згодом їх посадили на десантний літак із двома сотнями інших затриманих. Судно повезло їх усіх у Курськ.

На вулиці температура -22 градуси, нас поставили на коліна, ми стояли на колінах на снігу, на морозі з третьої по п’яту годину ранку. Я тільки молив Бога, щоб не впасти, вистояти до кінця‎,

– згадує капелан.

Він розповідає, що найгіршими були прогулянки на холоді. Полонених виводили на вулицю лише, щоб познущатися. Леонід каже, тоді якраз зрозумів, що для них кожен українець – ворог.

Раніше – Російські окупанти розстріляли капелана ПЦУ: дивіться відео