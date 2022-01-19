Допомагає розвивати затребувані професії: "Метінвест" видав 1,6 мільйона гривень стипендій

525 студентів у навчальних закладах-партнерах "Метінвесту" у Маріуполі, які обрали профільні для компанії спеціальності, отримали додаткову стипендію за перший семестр.

Загальна сума фінансової підтримки студентів від групи компаній склала 1,6 млн грн.

Чимало професій у промисловості є затребуваними, а стипендіальна програма "Метінвесту" допомагає їх розвивати та підвищувати попит на них. Вже зараз у Маріуполі зараз є чотири заклади-партнери компанії: вище металургійне професійне училище, центр професійно-технічної освіти, професійний ліцей автотранспорту та Політехнічний професійний коледж ПДТУ.

Від "Метінвесту" студенти-учасники програми на першому курсі отримують додаткову стипендію у розмірі 700 грн/місяць, далі її розмір може досягати 1200 грн. Окрім цього, учні отримують можливість пройти практику на підприємствах компанії. Така співпраця бізнесу та професійно-технічної освіти мотивує молодь опановувати затребувані професії та будувати кар'єру.

"Група компаній постійно інвестує в розвиток молодих фахівців. Молодь, яка прагне розвивати свої професійні навички, завжди впевнено йде по кар'єрних сходах, домагаючись нових висот", – зазначив директор з персоналу та адміністрації металургійного комбінату "Азовсталь" (входить у "Метінвест") Іван Голтвенко.

Він пояснив, що вибір технічних професій в першу чергу дає реальну можливість побудувати кар'єру на підприємствах "Метінвесту".