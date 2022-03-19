"Допомагаємо стримувати наступ сволоти": як працюють рятувальники під час війни

Російська армія вдалася до терористичних методів у війні проти України. Окупанти обстрілюють мирні міста ракетами, вбиваючи людей та руйнуючи будівлі. Першими боротися з наслідками їх атак доводиться рятувальникам.

Після 24 лютого роботи в українських рятувальників побільшало в рази. А з нею зросла і небезпека. Часто їм доводиться проводити рятувальні роботи під загрозою нової атаки. Але в такі моменти все залежить від оперативності рятувальників.

Варте уваги Вони рятують, а їх вбивають: у ДСНС розповіли про загиблих від рук російських окупантів

Свою роботу в часі війни рятувальники тепер називають "Допомагаємо Стримувати Наступ Сволоти". Саме так тепер неформально розшифровується ДСНС.

В умовах війни рятувальники ДСНС працюють цілодобово: гасять займання, розбирають завали, проводячи пошукові роботи, укріплюють конструкції, щоб запобігти подальшим руйнуванням. Піротехнічні підрозділи знешкоджують артилерійські боєприпаси, що не розірвалися.

Фотогалерея роботи рятувальників під час війни

За час війни Росії проти України загинуло понад 20 рятувальників. Так, 18 березня у Запорізькій області під час гасіння пожежі рятувальники потрапили під повторний ворожий обстріл. Вогнеборець Євген Донець загинув внаслідок вибуху, п'ятеро його колег отримали поранення.

Дивіться відео про роботу рятувальників під час війни



