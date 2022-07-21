Червоний Хрест у Польщі знову даватиме гроші біженцям з України: хто і як може отримати допомогу

У Польщі Червоний Хрест надаватиме грошову допомогу українським біженцям. Проте її можуть отримати не всі.

Програма допомоги передбачена для українців, які тимчасово проживаються у Лодзі та Бидгощі. Кошти не зможуть отримати ті біженці, яким раніше надавала допомогу інша гуманітарна організація.

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Хто може подати заявку

сім'я хоча б з одною дитиною віком до 18 років або з людиною похилого віку старше 50 років;

сім'я, що складається винятково з осіб віком від 50 років;

сім'я з двома утриманцями, молодше 18 або старше 50 років;

сім'я з одною чи кількома особами з особливими потребами.

Який розмір допомоги

Підтримка передбачає фінансову допомогу в розмірі 710 злотих (близько 4 500 гривень) на заявника та 610 злотих (приблизно 3 800 гривень) на кожного наступного члена сім'ї. Максимально – 5 осіб).

Як зареєструватися

Для участі слід реєструватися через спеціальний додаток, який можна завантажити в Google Play чи AppStore.

Гроші надходитимуть протягом 4 місяці за допомогою коду MoneyGram. Для цього потрібно буде відвідати одне із відділень цієї компанії. Детальніше читайте за посиланням.

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