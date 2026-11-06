FPV, розвідувальні дрони та бомбери: Кличко передав військовим майже 2700 БпЛА

Київ передав військовим нову партію техніки для виконання бойових завдань. Бійці 5-ї окремої штурмової Київської бригади отримали майже 2700 безпілотників різних типів, а також 12 наземних роботизованих комплексів.

Про передачу допомоги повідомив міський голова Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі. За його словами, до партії увійшли FPV-дрони, розвідувальні безпілотники, літаки-камікадзе та комплекси ударних бомберів.

Які безпілотники отримали військові

Загалом бригаді передали:

2200 FPV-дронів різних типів;

450 розвідувальних БпЛА Mavic 3 Pro та Matrice 4;

28 літаків-камікадзе;

10 безпілотників літакового типу;

2 комплекси ударних бомберів.

Окрім цього, військові отримали 12 наземних роботизованих комплексів.

"Передав захисникам на фронт нову партію допомоги від громади столиці. До бійців 5-ї окремої штурмової Київської бригади поїхали ще майже 2700 БпЛА різних типів", – написав Віталій Кличко.

Військові отримали допомогу / Фото з телеграм-каналу Віталія Кличка

Скільки дронів Київ передав військовим з початку року

За словами міського голови, від початку 2026 року громада столиці передала військовим різних бригад уже понад 65 тисяч безпілотників. Київ продовжує збільшувати обсяги допомоги підрозділам Сил оборони.

Нагадаю, вчора Київрада передбачила з міського бюджету ще 1 мільярд гривень на підтримку Сил безпеки та оборони України. Загалом цьогоріч спрямовуємо на підтримку захисників уже 6 мільярдів гривень,

– наголосив Віталій Кличко.

Додаткове фінансування передбачили в межах міської цільової програми "Захисник Києва". Мер запевнив, що столиця й надалі допомагатиме нашим бійцям.