Загроза існує: військовий експерт припустив, скільки ракет могла передати Росії Північна Корея

Українська розвідка повідомляє про те, що Росія могла отримати пакет балістичних ракет із Північної Кореї. Ба більше, за попередньою інформацією, по селу Радушне під Кривим Рогом прилетіла саме балістична ракета корейського виробництва, яка вбила сім'ю з дітьми.

Якщо росіяни й отримали пакет зброї з Північної Кореї, то він не надто великий. Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Сергій Грабський, зауваживши, що росіяни також не можуть самостійно виготовляти велику кількість ракет.

Скільки ракет могла отримати Росія

Маючи замкнутий цикл виробництва, росіяни не можуть виробляти більше однієї, максимум двох ракет на день. А Північна Корея, маючи ще гірший темп напрацювання, може виробляти приблизно половину.

Звісно, всі ракети вони не передають, але цей пакет може складатися з кількох десятків. Скоріш за все, мовиться про ракети KN-23. Вони небезпечні, але все-таки варто сказати, що ця зброя більш примітива. Можна згадати про літні атаки, коли монітори повідомляли, що летять дві ракети, але потім вони зникали на межі Київської та Чернігівської областей.

Тому мовиться про те, що ці ракети не дуже влучні і не дуже науково розроблені. Але загроза існує, вона страшна, адже будь-яка ракета, якщо потрапляє в густонаселений район, призведе до жертв і руйнувань,

– наголосив Сергій Грабський.

Втім також не треба перебільшувати й казати, що росіяни отримали вундерваффе – річ, яка змінить хід війни.

Нагадаємо, про те, що Росія вперше за довгий час могла використати ракету КНДР повідомили 30 липня у Повітряних силах. Юрій Ігнат відзначив, що географія обстрілу була досить велика – ворог бив по Києву, Львову, Дніпропетровщині. Росіяни міксували різні види озброєння, оскільки самої балістики у них немає в достатній кількості.

Саме північнокорейською ракетою KN-23 росіяни могли вдарити по селищу біля Кривого Рогу, де загинула родина Воронових. У будинку. який повністю знищили окупанти, проживали батьки та їхні 7 дітей. Всі вони загинули.

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