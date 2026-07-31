У поліції показали перші кадри після атаки на будинок.

Що відомо про наслідки удару?

Правоохоронці разом із рятувальниками й медиками прибули на місце атаки й оперативно долучилися до розбирання завалів і ліквідації наслідків обстрілу.

Бодікамери поліціянтів зафільмували перші моменти після удару. На відео зафіксовано кадри порятунку постраждалих, чутно також дитячі крики.

Перші кадри з місця ракетного удару по будинку в Радушному: дивіться відео поліції. Зверніть увагу: відео містить чутливий контент, перегляд 18+

У поліції підкреслили, що будинок зруйнований ущент унаслідок обстрілу. "Ворожа ракета забрала найцінніше – людські життя. Серед жертв і поранених, на жаль, є діти", – йдеться у повідомленні правоохоронців.

Зазначимо, що внаслідок удару загинули 47-річний Артем і 41-річна Олена. Разом із ними в будинку перебували їхні семеро дітей: 17-річний Марк, 16-річна Домініка, 14-річна Віоріка, 13-річний Захарій, 11-річний Азарій Ілай, 9-річна Федеріка та 7-річна Емілія.

За інформацією Дніпропетровської ОВА, жертвами атаки стали шестеро людей, ще десятеро дістали поранення. У Кривому Розі 31 липня оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російського обстрілу.

За попередніми даними, удару по Радушному завдали північнокорейською балістичною ракетою. Володимир Зеленський наголосив, що співпраця Росії з режимом Північної Кореї спрямована на отримання ракетного озброєння, залучення північнокорейських військових до війни в Європі та ведення агресії проти України, наслідком якої стає загибель мирних жителів, зокрема дітей.