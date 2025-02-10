Найбільша загроза не в живій силі, – Юсов пояснив, чим саме небезпечна участь КНДР у війні

Найбільша загроза від участі КНДР у війні Росії проти України полягає не в живій силі. Насамперед мовиться про зброю, яку надає Північна Корея російській армії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова представника ГУР МО Андрія Юсова в інтерв'ю "Дайджесту Блауша".

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Що сказав Юсов про участь КНДР у війні проти України

Андрій Юсов наголосив, що, безумовно, зброя Північної Кореї вдосконалюється, тому що до їхньої участі та допомоги російському агресору солдатами у війні проти України, спочатку була військова допомога засобами, а вже потім силами.

Бойового застосування північнокорейського озброєння давно не було, і саме зараз внаслідок такого активного використання мовиться про мільйони артилерійських снарядів, про значну кількість важкої техніки, реактивних систем залпового вогню, гаубиць, вантажівок, мінометів і багато чого іншого. І так, балістичних ракет, вони це все не просто передають, а тестують і знімають реакцію з поля бою безпосередньо відгуки, як ця зброя працює. І працюють над виправленням помилок,

– пояснив представник української розвідки.

Тобто, за словами Юсова, найбільша загроза від КНДР для України – це не жива сила. Бо поки що перша партія з понад 11 тисяч військових, це не та кількість, яка істотно може вплинути на той чи інший напрямок.

"А от стосовно озброєння, це серйозно впливає. Це велика допомога Путіну. Росії було б значно важче продовжувати й окремі наступальні дії, в цілому було б значно проблематичніше утримувати й окупаційний корпус на наших територіях, насамперед без Північної Кореї", – наголосив він.

Представник ГУР резюмував, що допомога КНДР у війні Росії мала б звернути увагу наших партнерів стосовно обсягів, кількості і якості, в тому числі. Адже ця зброя стріляє, вибухає, попри те, що це дуже часто не сучасне озброєння. Тому це серйозні виклики та серйозна допомога для російського диктатора.