Трамп не все знає: експосол України в США відповів, як Київ і Вашингтон співпрацюють зараз

Допомога Україні з боку США, коли президентом став Дональд Трамп, набула кардинальних змін. Київ нині отримує американську зброю за програмою PURL, коли її закуповують європейці і надають йому. Також Сполучені Штати діляться з Україною розвідданими. Проте насправді українці отримують значно більше допомоги від Вашингтону.

Про це 24 Каналу розповів Валерій Чалий, дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол України в США (2015 - 2019), заступник голови Адміністрації Президента України (2014 - 2015), повідомивши, з яких ще американських джерел наша країна має підтримку. Також наприкінці квітня 2026 року Пентагон розблокував військову допомогу Україні, що становить 400 мільйонів доларів. Раніше її виділення ухвалив Конгрес.

Як здійснюється допомога Україні від Сполучених Штатів?

"Співпраця між Україною та США набагато ширша. Не всі її деталі знає навіть Дональд Трамп. Йому і не потрібно все знати. Сполучені Штати підтримують Україну. І це стосується не тільки нас. Без їхньої підтримки зараз і в Європі була б просто катастрофічна ситуація", – наголосив Чалий.

Дипломат відзначив, що щодо допомоги Україні з боку США є реальність, а є можливості. Щодо реальності, то це все, що стосується публічних меседжів – взаємодія у сфері оборонних технологій, постачання, а не тільки продаж, озброєнь у межах програми PURL.

Варто знати. PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) – ініціатива, яку започаткували США та НАТО. У її межах країни-члени НАТО виділяють кошти на фінансування закупівель американського озброєння, яке потім надається Україні. Завдяки PURL вдається оперативно забезпечити Сили оборони України необхідною зброєю та технікою.

"На 2026 рік передбачено 400 мільйонів доларів для України в оборонному бюджеті Сполучених Штатів. Цього не вистачить навіть на Patriot, але головне, що ці кошти існують, ці напрями записані, і їх можна збільшувати", – підкреслив експосол України в США.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський наголошував, що постачання озброєння від США не припинилося. Проте у межах ініціативи PURL Київ відчуває дефіцит, зокрема, засобів ППО. Президент відзначив, що підтримка Вашингтону через ініціативу PURL "є важливою для України".

Також США виділяють кошти на часткове фінансування реабілітації українських поранених. Крім того, за його словами, залишились інші програми, хоча USAID фактично ліквідовано. Однак, оскільки це було зроблено не ідеально з юридичного погляду, то програма USAID буде відновлюватися.

Водночас існують американські проєкти з підтримки України, які не пов'язані з Білим домом чи Державним департаментом, де фінансування скоротилося на 34%,

– зазначив Валерій Чалий.

Є в Україні фонд "Відродження", який існує на кошти Джорджа Сороса, є проєкти сім'ї мільярдера Воррена Баффет, які не дуже афішуються. Але з тих, що озвучувалися публічно, є ініціативи, пов'язані з постачанням обладнання для української енергетики,

До слова. Говард Баффета, син мільярдера, є одним із найбільших благодійників для України. Він надав понад 500 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу після повномасштабного вторгнення. Фонд Howard G. Buffett Foundation підтримує у нашій країні проєкти, зокрема, пов'язані з допомогою лікувальним закладам, ремонтом пошкоджених будинків, сферою продовольчої безпеки.

Що відомо про допомогу Україні з боку США?

Державний департамент США повідомив про імовірний продаж Україні боєприпасів типу Joint Direct Attack Munitions – Extended Range (JDAM-ER), а також обладнання для обслуговування боєприпасів JDAM, запасні та ремонтні частини, а також супутнє обладнання на суму у 373,6 мільйона доларів.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс вважає "досягненням" адміністрації Дональда Трампа рішення щодо повного припинення закупівлі зброї для України. Він додав, що постійно був проти підтримки Києва і досі вважає її непотрібною.

Володимир Зеленський відповів Джей Ді Венсу, наголосивши, що допомога США є критично важливою для України та Європи. Також він висловив сподівання, що США не припинять підтримувати Київ.