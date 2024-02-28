Цю інформацію про Майка Джонсона оприлюднили саме зараз, тому що суспільство США тисне, щоб Конгрес проголосував за допомогу Україні. Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Кампанія щодо Майка Джонсона

Михайло Шейтельман пригадав, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан був проти виділення для України фінансування від ЄС на 50 мільярдів доларів. Однак він був змушений погодитись. До прикладу, 1 лютого, коли проходив саміт у Брюсселі, зранку почала падати їхня валюта – угорський форинт.

Зараз щодо Майка Джонсона ведеться така ж кампанія, щоб він поставив законопроєкт про допомогу Україні на голосування. Як написали у CNN, у Конгресі більшість виступає за виділення фінансової допомоги Україні. Питання стоїть тільки щодо постановки на голосування.

Фактично це певний саботаж, коли людина не ставить на голосування законопроєкт, за який виступає 70 сенаторів. Тому тиск зараз дуже великий. Чи захоче Трамп продовжувати?

– сказав політтехнолог.

Він додав, що за останній місяць рейтинг екслідера США Дональда Трампа впав. Він часто робить антиукраїнські заяви та просуває проросійські наративи. Різниця між ним та президентом Джо Байденом впала на 3%, раніше різниця становила 6%. Тому Трамп вже поступово хоче показати, що його не підтримує Кремль.

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