Понад 200 українських фахівців вже на Близькому Сході, ще 34 напоготові, – Зеленський

Нині у Країнах Близького Сходу перебуває 201 український фахівець, ще 34 готові до відправки за кордон. Військові мають на меті допомогти країнам регіону протидіяти іранським ударним дронам типу "Шахед".

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час звернення до парламенту Великої Британії.

Дивіться також Зеленський звертається до парламенту Великої Британії: основні заяви

Скільки українців допомагає країнам Близького Сходу?

За словами Зеленського, команди українських фахівців з безпілотних технологій вже працюють в ОАЕ, Катарі та Саудівській Аравії, а також прямують до Кувейту. Їхня задача – допомогти країнам регіону протидіяти загрозам ударних іранських безпілотників та навчити місцеві сили знищувати їх.

У складі українських команд – військові експерти, фахівці, які мають досвід в обороні та протидії дронам типу "Шахед".

Водночас президент зауважив, що Україна зробила це за запитами партнерів, зокрема США, і що це фактично є "частиною дронової угоди", яку Київ пропонував Вашингтону.

Ми готові запропонувати подібні угоди всім нашим партнерам, від практичної співпраці у сфері безпілотників до майбутніх оборонних альянсів. Не думаю, що хтось захоче залишити перевірену війною силу та спроможність України поза межами своєї безпеки. А якщо і захоче, це буде нерозумно,

– додав Зеленський.

Скільки країн звернулось до України за допомогою?