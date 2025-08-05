Хорватія надасть Збройним Силам України нову допомогу. Це відбудеться в рамках механізму SAFE.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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Що відомо про нову допомогу для ЗСУ від Хорватії?

Президент розповів, що говорив із главою уряду Хорватії Андреєм Пленковичем. Зеленський привітав хорватів із Днем перемоги та подяки вітчизні.

Глава країни поінформував про ситуацію на фронті, збільшення російських ударів по цивільних та співпрацю з партнерами для посилення українських військових. Вони також обговорили новий інструмент щодо закупівлі американської зброї, який уже ефективно працює.

Також обговорили механізм SAFE та можливості, які цей інструмент дає для посилення оборонних спроможностей і України також. Хорватія виділить свою частку на підтримку наших воїнів,

– зазначив гарант.

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До слова, низка країн, зокрема Швеція, Норвегія та Данія виділять Україні близько 500 мільйонів доларів на закупівлю американської зброї, зокрема ракет Patriot та систем ППО. Гроші підуть у межах нової ініціативи НАТО, яка допоможе ЗСУ швидко отримати критично важливе озброєння для стримування російської агресії.