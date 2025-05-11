Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на сайт уряду Британії.

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Що Кір Стармер заявив про допомогу Україні

У суботу, 10 травня, в Києві пройшла зустріч лідерів "коаліції охочих". Політики зустрілися з президентом Володимиром Зеленським та взяли участь у церемонії покладання лампадок до меморіалу загиблих захисників України в російсько-українській війні. Також вони обговорили припинення вогню.

Під час свого виступу Кір Стармер повідомив, що експерти з його країни допоможуть відновити авіасполучення з Україною після досягнення перемир'я.

Я радий повідомити, що британські фахівці вже працюють на місцях, готуючись до допомоги у відновленні авіарейсів в Україну, щойно буде досягнуто припинення вогню,

– заявив прем'єр-міністр Британії.

"Це займе час, але стане потужним моментом для відновлення української економіки, підвищення довіри інвесторів та возз’єднання родин, розділених війною", – додав Стармер.

Раніше президент України опублікував спільну заяву лідерів Франції, Німеччини, Польщі, Великої Британії та України за підсумками зустрічі в Києві. Найперше, про що погодилися сторони – це повне й безумовне припинення вогню щонайменше на 30 діб з понеділка, 12 травня.