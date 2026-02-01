У Польщі антиукраїнський захід перетворили на допомогу Україні

У Польщі власник готельної мережі перетворив захід партії "Конфедерація" на благодійну ініціативу для підтримки України. Так він вирішив протидіяти екстремізму та радикалізму.

Антиукраїнський захід зібрав понад 550 учасників. Про це повідомляє польське видання Rzeczpospolita.

Що відомо про антиукраїнський захід в Польщі?

Подія відбулася у готельному комплексі в містечку Лохув неподалік Варшави. Захід мав на меті окреслити політичний курс країни та показати, як держава може функціонувати відповідально і ефективно. Участь була платною – від 150 злотих для студентів до 5000 злотих за пакет "Патрона заходу". Загалом запрошено понад 550 учасників.

Місцеві жителі подали петицію з проханням відмовити партії "Конфедерація" у проведенні заходу через різко антиукраїнську риторику організаторів, зокрема лідера Гжегожа Брауна. За законом готель не міг відмовити організаторам, якщо документи в порядку. Проте президент мережі Arche SA Владислав Гроховський зазначив, що подія підживлює екстремізм і радикалізм, і водночас він "з першого дня війни всіляко підтримує Україну". Через це Гроховський вирішив, що всі кошти, зібрані під час заходу, будуть передані на допомогу Україні.

Ми з паном Брауном абсолютно не на одній хвилі. Тому я вирішив, що всі кошти від цього заходу підуть на підтримку України, яка бореться за виживання,

– заявив Владислав Гроховський.

Крім того, він підкреслив, що "Конфедерація Польської Корони" є небезпечним рухом, і влада не повинна ігнорувати подібні заходи.

