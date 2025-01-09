У Байдена не встигнуть витратити на допомогу Україні "кілька мільярдів" доларів, – Пентагон

Навесні 2024 року Конгрес США схвалив допомогу для України. Проте адміністрація Джо Байдена не встигне витратити всю суму до вступу на посаду новообраного президента США Дональда Трампа.

За даними Пентагону, на допомогу Україні залишилося "кілька мільярдів" доларів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг заступниці речника глави міноборони США Сабріни Сінгх.

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Чи отримає Україна залишкові кошти

Під час спілкування з представниками ЗМІ Сінгх відповіла, наскільки адміністрація Байдена стурбована тим, що значна сума залишається в рамках використання президентських повноважень на скорочення озброєнь (PDA) – основного механізму, який США використовували для доставки зброї в Україну.

За словами Сінгх, кілька мільярдів доларів залишиться у повноваженні адміністрації новообраного президента США Дональда Трампа і саме вона буде вирішувати, як і куди витратити кошти.

Вона також висловилася про можливий ризик "заморожування" допомоги для України з боку США новою адміністрацією та зауважила, що Київ має двопартійну підтримку в американському конгресі.

І саме завдяки нашим зусиллям Україна продовжує досягати успіхів на полі бою… Вони (українці – 24 Канал) роблять це за підтримки Сполучених Штатів та інших країн-союзників і коаліцій через Контактну групу з питань оборони України,

– додає Сінгх.

Вона висловила сподівання, що Контактна група з питань оборони України продовжить працювати та запевнила Київ у сильній підтримці Конгресу США.

Окрім цього, заступниця речника глави Міноборони Сполучених Штатів розповіла, що станом на зараз, за час повномасштабного вторгнення Росії, США та інші країни-союзники спільно виділили понад 126 мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні.

Зазначимо, що США продовжують надавати допомогу Україні. Раніше Джо Байден повідомив про виділення майже 2,5 мільярда доларів допомоги Києву. Цей пакет включає 1,25 мільярда доларів для війська та 1,22 мільярда доларів у рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні.

Байден також заявив, що доручив адміністрації якнайшвидше надавати Україні якомога більшу допомогу, включаючи списання старішої американської техніки та її швидку доставку на поле бою.