1,71 мільярда євро на зброю: Єврокомісія перерахувала Україні кошти на ракети й ППО

Кошти спрямують на закупівлю безпілотників, ракет і систем протиповітряної оборони. Фінансування надають у межах кредитної програми Ukraine Support Loan обсягом 90 мільярдів євро.

Про це повідомив речник Єврокомісії Балаж Уйварі під час брифінгу в Брюсселі 16 листопада.

На що спрямують виділений оборонний транш?

За словами Уйварі, виплата має покрити нагальні військові потреби України для захисту від російської агресії.

Ця виплата профінансує безпілотники, боєприпаси та системи протиповітряної оборони, включно з радарами раннього попередження та ракетами, щоб задовольнити нагальні військові потреби України в її обороні від російської загарбницької війни,

– заявив речник відомства.

Залучені ресурси розділять між вітчизняними оборонними підприємствами та європейськими постачальниками військової техніки. Зокрема, безпілотні апарати замовлятимуть в українських виробників, тоді як ракетні озброєння та комплекси ППО надходитимуть із заводів країн Євросоюзу.

За словами Балажа Уйварі, до завершення 2026 року для України залишається доступною фінансова допомога Євросоюзу обсягом 23,6 мільярда євро. Близько 19 мільярдів євро з цієї суми передбачено в межах кредитної угоди Ukraine Support Loan.

У межах зазначеного залишку блок може спрямувати 10,2 мільярда євро на потреби військових і ще 9 мільярдів євро виділити у формі прямої бюджетної підтримки. Водночас здійснення наступних платежів напряму залежатиме від своєчасного виконання Україною визначених реформ.

За підрахунками Єврокомісії, від початку повномасштабного російського вторгнення країни блоку та європейські інституції сумарно надали Україні 237,6 мільярда євро допомоги. Ця цифра включає також 3,8 мільярда євро, отриманих від використання прибутків із заморожених активів держави-агресора.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Рада Європейського Союзу схвалила виділення Україні майже 8 мільярдів євро в межах програми Ukraine Facility.