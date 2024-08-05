Допомагають сильним і буйним: чому Україні важливо зміцнювати свій військовий потенціал

Україна отримує суттєву військову допомогу від західних партнерів. Проте нашим дипломатом часто доводиться докладати багато зусиль та часу, щоб отримати необхідну зброю.

Політолог Тарас Загородній розповів 24 Каналу, що у США, ймовірно, намагаються не допустити початку бойових дій на території країни-агресорки. На його думку, це загальна американська концепція, яка полягає в тому, щоб Росія залишилась цілісною державою.

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Військова допомога Україні

Фінансова допомога Україні від США суттєва, проте там прагнуть, щоб країни Європи також брали участь у військовому забезпеченні нашої держави для оборони проти Росії. Тарас Загородній зазначив, що у ЄС не всі готові це робити.

Україна почала виготовляти власні дрони та атакувати територію Росії. Це має суттєвий вплив на американців. Ми показуємо, що немає "червоних ліній", тому у США змушені також діяти, зважаючи на тиск, який здійснює наша держава,

– зауважив він.

На що впливають удари по Росії

На думку політолога, атакуючи важливі об'єкти Росії, Україна дає зрозуміти світові, що без необхідної військової допомоги нам доведеться протистояти країні-агресорці тими силами та засобами, які є.

Варто розуміти, що допомагають сильним та в міру буйним, адже вони перспективні. Так побудований світ. Партнери даватимуть більше зброї, щоб контролювати її застосування,

– висловився Тарас Загородній.

Він додав, що, попри все, Україна має залишатись самостійною у прийнятті рішень та виготовляти більше власної зброї, адже це питання безпеки та цілісності нашої держави.