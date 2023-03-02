Шольц розповів, коли в Україну надійдуть нові Gepard і система IRIS-T від Німеччини

Німеччина передасть Україні нові самохідні установки Gepard та систему протиповітряної оборони IRIS-T.

Коли нова зброя прибуде до України з Німеччини під час виступу у Бундестазі розповів канцлер Олаф Шольц.

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Коли Україна отримає нові Gepard та IRIS-T

Канцлер зазначив, що нові Gepard та IRIS-T наша держава отримає вже найближчими тижнями. Також він наголосив, що Німеччина продовжить стабільно надавати військову допомогу Україні.

Шольц розповів, що ФРН також веде роботу з забезпечення ЗСУ боєприпасами. Окрім того, канцлер звернувся до критиків постачання озброєнь, заявивши, що його уряд ніколи не ухвалює рішення про військову допомогу легковажно.

Високопосадовець пообіцяв розвивати Бундесвер і покласти край зневажливому ставленню до збройних сил.

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Німеччина оновила список військової допомоги для України

Нещодавно на сайті уряду Німеччини опублікували список озброєння, яке отримають ЗСУ. Берлін збільшив кількість допомоги й вирішив надати 300 тисяч снарядів для зенітної самохідної артилерійської установки Gepard.

Спочатку Німеччина планувала передати 3 мотоукладальні танки BEAVER, а згодом збільшила їхню кількість до 9. Кількість аптечок зі 100 тисяч зросла до 120, а вантажівок Zetros – з 20 до 28. Також Україна додатково отримає 10 зимових маскувальних сіток.