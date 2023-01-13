Чи підтримуватимуть Україну після пакету на 3 мільярди: у Білому домі розставили крапки над "і"

США потужно підтримують Україну в боротьбі з російськими окупантами. Нещодавно в Білому домі оголосили пакет допомоги на 3 мільярди доларів.

Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати нашу державу. Про це під час брифінгу розповів контрадмірал Військово-морських сил, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, повідомляє 24 канал.

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США підтримуватимуть Україну й надалі

Кірбі розповів, що США дуже уважно спостерігають за військовими операціями, особливо на Сході України. За його словами, біля Бахмута та Соледара відбуваються дуже суворі та гострі бої.

"В Бахмуті, зокрема, це значною мірою військові найманці. Це пан Пригожин, в основному, і група "Вагнера", які брали участь у значній частині наземних боїв там. Але це було жорстоко", – пояснив посадовець.

Він додав, що саме через те, що бої там не вщухають, США так зосередилися на наданні додаткової допомоги Україні у сфері безпеки.

Лише минулого тижня Карін (Жан-П'єр, прессекретарка Білого дому – 24 Канал) оголосила про надання систем на суму майже 3 мільярди доларів. І буде ще більше,

– зауважив Кірбі.

Контрадмірал зазначив, що не може говорити про російські наміри, конкретні переміщення підрозділів чи те, якими є їхні цілі. Адже він не хоче звертатися від імені російського міністерства оборони.

"Я лише хочу сказати, що оскільки вони продовжують буквально кидати тіла в боях в Бахмуті – позаяк вони втратили в цих боях надзвичайну кількість, в основному, засуджених – оскільки вони продовжують це робити, вони повинні знати й розуміти, що Сполучені Штати, а також наші союзники та партнери збираються продовжувати гарантувати, що Україна може захистити себе в цьому районі та робити це ефективно" – наголосив Кірбі.

За його словами, територія Донбасу дуже схоже на Канзас. Це сільськогосподарські угіддя – відкрита земля. Тому США хочуть переконатися, що надають Україні такі можливості, які дозволять їй досягти успіху в цьому середовищі.

"Саме тому бойові машини "Бредлі" були частиною пакета, який оголосила Карін. Ось чому Пентагон і наші союзники дуже скоро за межами України розпочнуть маневрові навчання для підрозділів Збройних Сил України на рівні до батальйону, щоб допомогти їм у цій боротьбі", – підсумував посадовець.