Україна отримуватиме зброю від США до 2026 року завдяки Байдену, – WSJ

Україна може відчути нестачу зброї на фронті вже влітку цього року. Втім, завдяки зусиллям колишнього президента США Джо Байдена американські постачання триватимуть до 2026 року.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

До теми Без допомоги США Україна може продовжувати бойові дії в нинішньому темпі до літа, – WSJ

Як довго Україна отримуватиме зброю від США

Дональд Трамп під час передвиборчої кампанії неодноразово критикував надання багатомільярдної допомоги Україні. Тому перед тим, як залишити Білий дім, Джо Байден докладав зусиль, аби забезпечити нашу країну всім необхідним на максимально довгий термін.

Відтак адміністрація Байдена відправила зброю зі своїх арсеналів та підписала контракти з оборонними компаніями Штатів на закупівлю боєприпасів, ППО, транспортних засобів та інших необхідних речей на полі бою в Україні. Як пишуть журналісти WSJ, згідно з умовами контрактів, ці поставки триватимуть до 2026 року.

Це було зроблено на підтримку того, що ми розуміли стратегію нової адміністрації: вести перемовини з позиції сили та показати Путіну, що українці можуть продовжувати боротись,

– наголосила ексспівробітниця Пентагону Селеста Валландер, яка обіймала посаду помічника міністра оборони США в адміністрації Байдена.

Раніше очільник ГУР Кирило Буданов наголосив, що вважає допомогу США критично важливою. Без неї нашій державі буде дуже складно. Буданов наголосив, що зараз Україна повинна зробити все можливе, щоб зберегти їхню підтримку.