Не надання зброї: у Європі змінюють стратегію допомоги Україні, – WP

Європейські країни, ймовірно, змінять стратегію стосовно надання допомоги Україні, змістивши фокус з постачання готової зброї на фінансування розвитку оборонної промисловості.

Припускають, що це може пришвидшити та покращити процес підтримки України. Про це пише The Washington Post, посилаючись на джерела серед європейських посадовців, передає 24 Канал.

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Як Європа може змінити допомогу Україні

Співрозмовник розповів виданню, що зараз дедалі більше європейських країн розглядають модель вкладення грошей в українську оборонну промисловість замість відправлення уже виготовленого озброєння.

The Washington Post пише, що на думку європейських чиновників, такий підхід може пришвидшити надання підтримки, адже запаси країн Європи закінчуються після спрямування зброї до України.

За словами джерела, це також дозволяє країнам НАТО використовувати Україну як своєрідний полігон для розробки та тестування зброї, зокрема, наприклад, безпілотників, стосовно яких у НАТО немає такого досвіду, як в України.

Це безпрограшний варіант. Нам дешевше. Їм треба виробляти. А українці нас багато чому вчать,

– додав співрозмовник, ознайомлений із цим питанням.

До речі, водночас, як повідомляє NYT, адміністрація президента США Дональда Трампа фактично припинила обговорення підтримки України, попри завершення дії попереднього пакета допомоги Києву, затвердженого ще за Байдена.