Допомога від "Запоріжсталь": директор Запорізької інфекційної лікарні висловлює вдячність

Відпочивати та розслаблятися зарано: за даними МОЗ ситуація з хворими на COVID-19 в багатьох областях досить напружена, попри те, що пік чергової хвилі пандемії пройдено. Важливий медичний кисень не єдине, що потребують українські лікарні.

Так, досі триває відновлення будівлі Запорізької обласної інфекційної лікарні після пожежі, яка сталася ще на початку року. До слова, він служить опорним інфекційним медзакладом в регіоні.

Саме металургійне підприємство "Запоріжсталь", яке входить в Групу компаній "Метінвест", взялося за виконання цієї задачі.

Ми дуже вдячні "Запоріжсталі", тому що вони нас повністю забезпечують киснем. На сьогодні вони завершують ремонтні роботи у відділенні, яке постраждало після пожежі в лютому-місяці. На сьогодні "Запоріжсталь" допомагає нам обладнанням – закупили ШВЛ-апарати. Тому, звісно, вдячні за підтримку,

– наголосила Ірина Кулєш, т. в. о. директора Запорізької обласної інфекційної лікарні.

Експерти переконують, що така співпраця з бізнесом є вкрай важливою у критичній ситуації, в якій медицина опинилася сьогодні.

Дмитро Левусь, політичний експерт, зазначає, що благодійна допомога та допомога від великих гравців на ринку є і може стати такою, яка вирішує багато в чому кризову ситуацію.

Зокрема, "Метінвест" став одним із перших компаній, яка одразу вирушила на допомогу медикам. До слова, Група стала одним із найбільших постачальників кисню в лікарні. З жовтня, коли Україна зіткнулася з його дефіцитом, компанія на прохання МОЗ істотно наростила відвантаження.

Цьогоріч підприємства компанії безоплатно передали майже 6 тис. тонн рідкого та понад 182 тис. кубометрів газоподібного "порятунку" більш ніж до сотні лікарням 17 областей країни.