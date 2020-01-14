Протягом року допомога дітям з інвалідністю зростатиме: інфографіка

Розмір державної соцдопомоги людям з інвалідністю з дитинства буде поступово підвищено до кінця року.

Підвищення особам, віднесеним до підгрупи А І групи з надбавкою на догляд, відбудеться в 3 етапи. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України.

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З 1 січня 2020 року розмір відповідної плати становить 3364 гривні .

. З 1 липня підвищать – до 3516 гривень .

. З 1 грудня 2020 року – до 3633 гривень.



Як зросте розмір державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства / Інфографіка 24 канал

Яким буде прожитковий мінімум у 2020 році

діти віком до 6 років: з 1 січня 2020 року – 1779 гривень, з 1 липня – 1859 гривень, з 1 грудня – 1921 гривня;

діти віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2020 року – 2218 гривень, з 1 липня – 2318 гривень, з 1 грудня – 2395 гривень;

працездатні особи: з 1 січня 2020 року – 2102 гривні, з 1 липня – 2197 гривень, з 1 грудня – 2270 гривень;

особи, які втратили працездатність: з 1 січня 2020 року – 1638 гривень, з 1 липня – 1712 гривні, з 1 грудня – 1769 гривень.

Скільки в Україні учнів навчаються в інклюзивних класах?Станом на 2018-2019 навчальний рік, загальну середню освіту в інклюзивних класах здобували 11 866 учнів.