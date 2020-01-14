07:09
14 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ ВБИВСТВО АМІНИ ОКУЄВОЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін + Асад = "Голуб миру" Трамп. "Танчики" в парламенті РФ
      Вєсті Кремля
      21:26, 13 січня
      Вєсті.UA: Італійські канікули Кернеса. Ваша святість Дубінський
      Вєсті.UA
      21:01, 13 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ ВБИВСТВО АМІНИ ОКУЄВОЇ

      Протягом року допомога дітям з інвалідністю зростатиме: інфографіка

      6 Читать новость на русском
      В уряді обіцяють підвищення соціальної допомоги дітям з інвалідністю / tn-express.dp.ua

      Розмір державної соцдопомоги людям з інвалідністю з дитинства буде поступово підвищено до кінця року.

      Підвищення особам, віднесеним до підгрупи А І групи з надбавкою на догляд, відбудеться в 3 етапи. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України.

      Читайте також: Інклюзію в школах гальмують батьки, – психолог

      • З 1 січня 2020 року розмір відповідної плати становить 3364 гривні.
      • З 1 липня підвищать – до 3516 гривень.
      • З 1 грудня 2020 року – до 3633 гривень.

      Зросте розмір державної соцдопомоги інфографіка 24 канал
      Як зросте розмір державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства / Інфографіка 24 канал

      Яким буде прожитковий мінімум у 2020 році

      • діти віком до 6 років: з 1 січня 2020 року – 1779 гривень, з 1 липня – 1859 гривень, з 1 грудня – 1921 гривня;
      • діти віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2020 року – 2218 гривень, з 1 липня – 2318 гривень, з 1 грудня – 2395 гривень;
      • працездатні особи: з 1 січня 2020 року – 2102 гривні, з 1 липня – 2197 гривень, з 1 грудня – 2270 гривень;
      • особи, які втратили працездатність: з 1 січня 2020 року – 1638 гривень, з 1 липня – 1712 гривні, з 1 грудня – 1769 гривень.

      Скільки в Україні учнів навчаються в інклюзивних класах?Станом на 2018-2019 навчальний рік, загальну середню освіту в інклюзивних класах здобували 11 866 учнів.

      Голос Америки: Помпео зробив гучну заяву щодо причини анексії Криму
      сьогодні
      1081
      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Гроші Публікації Діти і неповнолітні Діти Міністерство соціальної політики Інфографіка
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 06:20 Протягом року допомога дітям з інвалідністю зростатиме: інфографіка
      Анна Запотоцька 17
      сьогодні , 00:30 Почему Иран признал уничтожение Boeing
      Іван Яковина 917
      13 січня , 22:40 Головні новини 13 січня: Україна повертається в ПАРЄ, ГПУ відкрила справу проти Труби
      Северин Трач 863
      13 січня , 22:00 Письмо из Луганска: о местных похитителях праздников
      Ольга Черненко 334
      13 січня , 21:42 Можливе падіння режиму: західні медіа про протести в Ірані через катастрофу МАУ
      Світлана Попова 1256
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук