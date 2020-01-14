В течение года помощь детям с инвалидностью будет расти: инфографика
Размер государственной соцпомощи людям с инвалидностью с детства будет постепенно повышен до конца года.
Повышение для лиц, отнесенных к подгруппе А І группы с надбавкой на уход, состоится в 3 этапа. Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.
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- С 1 января 2020 года размер соответствующей платы составляет 3364 гривны.
- С 1 июля повысят – до 3516 гривен.
- С 1 декабря 2020 года – до 3633 гривен.
Как возрастет размер государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства / Инфографика 24 канал
Каким будет прожиточный минимум в 2020 году
- дети в возрасте до 6 лет: с 1 января 2020 года – 1779 гривен, с 1 июля – 1859 гривен, с 1 декабря – 1921 гривна;
- дети в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2020 года – 2218 гривен, с 1 июля – 2318 гривен, с 1 декабря – 2395 гривен;
- трудоспособные лица: с 1 января 2020 года – 2102 гривны, с 1 июля – 2197 гривен, с 1 декабря – 2270 гривен;
- лица, утратившие трудоспособность: с 1 января 2020 года – 1638 гривен, с 1 июля – 1712 гривен, с 1 декабря – 1769 гривен.
Сколько в Украине учеников учатся в инклюзивных классах?По состоянию на 2018-2019 учебный год, среднее образование в инклюзивных классах получали 11 866 учеников.
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