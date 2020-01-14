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      В течение года помощь детям с инвалидностью будет расти: инфографика

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      В правительстве обещают повышение социальной помощи детям с инвалидностью / tn-express.dp.ua

      Размер государственной соцпомощи людям с инвалидностью с детства будет постепенно повышен до конца года.

      Повышение для лиц, отнесенных к подгруппе А І группы с надбавкой на уход, состоится в 3 этапа. Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.

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      • С 1 января 2020 года размер соответствующей платы составляет 3364 гривны.
      • С 1 июля повысят – до 3516 гривен.
      • С 1 декабря 2020 года – до 3633 гривен.

      Как возрастет размер государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства Инфографика 24 канал
      Как возрастет размер государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства / Инфографика 24 канал
       

      Каким будет прожиточный минимум в 2020 году

      • дети в возрасте до 6 лет: с 1 января 2020 года – 1779 гривен, с 1 июля – 1859 гривен, с 1 декабря – 1921 гривна;
      • дети в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2020 года – 2218 гривен, с 1 июля – 2318 гривен, с 1 декабря – 2395 гривен;
      • трудоспособные лица: с 1 января 2020 года – 2102 гривны, с 1 июля – 2197 гривен, с 1 декабря – 2270 гривен;
      • лица, утратившие трудоспособность: с 1 января 2020 года – 1638 гривен, с 1 июля – 1712 гривен, с 1 декабря – 1769 гривен.

      Сколько в Украине учеников учатся в инклюзивных классах?По состоянию на 2018-2019 учебный год, среднее образование в инклюзивных классах получали 11 866 учеников.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Деньги Публикации Дети и несовершеннолетние Дети Инфографика Министерство социальной политики
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