Допомога по безробіттю 2020: скільки і кому платять

Карантин в Україні знову продовжили. Очікують, що безробіття в Україні досягне майже 10%. Більшість безробітних ще не звернулися по допомогу.

На яку допомогу можуть розраховувати люди, що втратили роботу, як оформити безробіття та який механізм виплат, а також де знайти роботу під час карантину – у матеріалі сайту 24 канал.

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Який розмір допомоги по безробіттю?

Під час карантину мінімальний розмір допомоги збільшили до 1 тисячі гривень. Таке підвищення діятиме ще 30 днів після завершення карантину. Після цього мінімальна допомога повернеться до 650 гривень. Усім, хто почав отримувати мінімальну допомогу до введення карантину, на цей період її перерахують. Максимальна допомога по безробіттю – 8 408 гривень. Цьогоріч її планують двічі переглянути: 8 788 з 1 липня та 9 080 з 1 грудня.

Ми чекаємо, коли Міністерство юстиції зареєструє прийняте рішення правління Фонду на випадок безробіття. Таким чином, ті, хто отримував у березні виплати по 650 гривень, після 12 березня матимуть на 350 гривень більше. Тобто їм суму виплат перерахують, збільшать і довиплатять,

– зауважив Віктор Білич, директор Київського міського центру зайнятості.

Розмір допомоги залежить від:

- кількості років загального трудового стажу;

- розміру страхового стажу за останній (один) рік;

- кількості років до пенсії (більше або менше двох);

- сума середньоденної зарплати за попередні 12 місяців;

- причина звільнення (угода сторін, власне бажання, скорочення штату).

Зауважимо, що допомогу можуть отримати і люди, які не мають стажу взагалі.

Скільки часу виплачують допомогу?Безробітний може отримувати допомогу не більше 360 днів протягом 2 років. Це стандартний термін. Проте є винятки. Люди, які виходять на пенсію впродовж 2 наступних років, можуть отримувати допомогу протягом 720 днів. Натомість, якщо людина звільнилася з останнього місця роботи за власним бажанням, то може очікувати на максимум 270 днів виплати допомоги. Молодь, яка закінчила навчальний заклад та не знайшла роботи, може отримувати допомогу 180 днів протягом 2 років.

Хто може отримати допомогу по безробіттю?

Допомогу по безробіттю можуть отримати українці, які офіційно оформили своє безробіття. Про це йдеться у статті 43 Закону України "Про зайнятість населення". Є кілька категорій людей, які можуть стати на облік:

люди працездатного віку , які залишилися без роботи і, як наслідок, без заробітку, але готові і можуть займатися трудовою діяльністю;

, які залишилися без роботи і, як наслідок, без заробітку, але готові і можуть займатися трудовою діяльністю; особи, молодші 16, які працювали і були звільнені у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, зокрема припиненням або перепрофілюванням підприємств, установ та організацій, скороченням чисельності (штату) працівників;

перебувають у працездатному віці, але мають інвалідність ;

; ті, хто протягом 12 місяців, що передували реєстрації в службі зайнятості, мають страховий стаж менше 6 місяців або звільнені з останнього місця роботи з негативних причин (наприклад, за прогул);

молодь , яка закінчила або припинила навчання в середньому та вищому навчальному закладі, звільнилася зі строкової військової служби і яка потребує сприяння в працевлаштуванні на перше робоче місце;

, яка закінчила або припинила навчання в середньому та вищому навчальному закладі, звільнилася зі строкової військової служби і яка потребує сприяння в працевлаштуванні на перше робоче місце; внутрішньо переміщені особи, які документально не можуть підтвердити періоди своєї зайнятості.

Три останні категорії отримують мінімальну допомогу. Саме для них підвищили розмір виплат до тисячі гривень. Натомість для перших трьох категорій допомога становить від 1 680 до 8 408 гривень.

Чи можна звільнити під час карантину?Карантин не є підставою для звільнення. Тому роботодавець не може вас примусово звільнити чи заставити піти за власним бажанням. У такому разі роботодавцю загрожує кримінальна відповідальність відповідно до ст. 172 КК (грубе порушення законодавства про працю). Це штраф або виправні роботи.

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Як оформити безробіття онлайн?

Зазвичай потрібно було звернутися до Центру зайнятості населення особисто. Але через карантин все перевели в онлайн-режим. Ця процедура доволі легка та швидка. Щоб стати на облік потрібно:

Вибрати центр зайнятості, в якому будете на обліку (районний, міський чи обласний). Обирайте поблизу вашого місця проживання, бо після карантину доведеться його відвідувати. Підготуйте дві заяви: про взяття на облік та призначення/відновлення виплати по безробіттю. Зразки можна завантажити тут. Необхідні відскановані документи потрібно відправити разом із фото на електронну пошту Центру зайнятості (в темі листа вкажіть: "Онлайн реєстрація та ваш ПІБ") Очікуйте підтвердження. Вам можуть надіслати електронний лист або подзвонити. Нарахування допомоги розпочнеться з першого дня, як вас оформлять.

Які документи потрібні?

Щоб стати облік потрібно надати відповідні документи:

- заява;

- паспорт громадянина України;

- облікова картка платника податків (ідентифікаційний код);

- трудова книжка або цивільноправовий договір;

- документ про освіту (диплом, свідоцтво, сертифікат і т.д.);

- військовий квиток із зазначенням дати взяття на облік (в разі необхідності);

- довідка з останнього місця роботи про розмір заробітної плати (потрібно, якщо страховий стаж за останні 12 місяців становить не менше пів року).

Це обов'язковий перелік. Крім цього людей з інвалідністю, переселенців та інших можуть просити про надання додаткових довідок.

Чи потрібно відвідувати центр зайнятості?Взагалі потрібно, адже ви стаєте на облік не для того, щоб лише отримувати фінансову допомогу, але й допомогу у пошуку нової роботи. Ходити до Центру зайнятості потрібно кожні 30 днів. Там вам шукають роботу відповідно до вашої освіти, навичок та досвіду. Якщо таку не знайшли протягом 6 місяців, то пропонують пройти перенавчання на професію, яка більш затребувана на ринку. Якщо ви двічі відмовитеся від роботи, яку пропонує вам Центр, то вас позбавлять допомоги та статусу безробітного.



Важливо, що під час карантину не потрібно особисто відвідувати Центр зайнятості. Після його закінчення потрібно ходити на призначені зустрічі щомісяця. Пропускати можна лише за поважних причин.

Як нараховують допомогу?

Щоб отримувати матеріальну допомогу недостатньо просто стати на облік. Потрібно подати ще одну заяву – Про призначення/поновлення виплати допомоги по безробіттю. Ви її надсилаєте із пакетом документів при реєстрації. Допомога призначається з 8 дня реєстрації в Центрі зайнятості. Натомість для безробітних, які звільнилися за власним бажанням чи через порушення трудового кодексу, нарахування здійснюють лише з 91 дня реєстрації.

Під час карантину діють особливі правила нарахування грошей. Допомога виплачується з першого дня після того, як безробітний дистанційно став на облік в біржі праці.

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Допомога по частковому безробітті

Багато компаній змушені скорочувати зарплати своїм працівникам або переводять їх на часткову зайнятість через карантин. Якщо відповідна установа чи підприємство були офіційно застраховані у Фонді державного страхування на випадок безробіття, то їх наймані працівники можуть розраховувати на допомогу.

Кабмін прийняв рішення:

у разі вимушеного скорочення через карантин допомога надається територіальними органами Центру зайнятості;

в інших випадках роботодавцем (крім осіб, що працюють за сумісництвом);

сума надається на строк скорочення діяльності плюс 30 днів після завершення карантину;

роботодавець може звернутися за отриманням коштів для виплат у разі сплати єдиного внеску протягом 6 місяців, що передують даті скорочення діяльності;

роботодавець не може розривати трудовий договір з працівником, якому виплачувалася допомога протягом періоду, що дорівнює періоду виплати.

Скільки людей втратили роботу?

Наразі в Україні офіційно зареєстровано понад 400 тисяч безробітних, однак насправді ця цифра є набагато більшою. Щодня додається 6 тисяч безробітних. Про це повідомили у Держслужбі зайнятості агентству Інтерфакс-Україна.

На сьогодні в нас офіційно зареєстровано понад 400 тисяч безробітних. Однак розрахунково ми виводимо більше ніж 2 мільйони людей, які або втратили роботу, або знаходяться у тимчасових вимушених відпустках, або це так зване приховане безробіття,

– зазначив Шмигаль.

Рівень безробіття сягнув показника, найвищого за останні 15 років. Прогнозують, що у 2020 році рівень безробіття складе 9,4%. Водночас нових вакансій майже нема. Це пов'язано з негативними прогнозами щодо майбутнього розвитку економіки. Насамперед роботу втратили ті, хто неформально працював у сферах, діяльність яких тимчасово призупинили на час карантину.



Безробіття в Україні / Інфографіка 24 каналу

Де знайти роботу на карантині?

Денис Шмигаль сказав, що уряд працює над створенням 500 тисяч робочих місць. Він зауважив, що у Кабміні є ідеї щодо вакансій, які українці можуть отримати у період карантину. Зарплата коливатиметься у межах 6-8 тисяч гривень. Мовиться про роботу у соціальній, комунальній та бюджетній сферах.

Прем'єр пояснив, що це буде проста робота, на яку людина зможе легко влаштуватися, а на наступний день вже працювати.

Ну, наприклад, класти бруківку чи озеленювачем тощо. По-перше, ми таким чином приберемось у наших містах, районах і загалом в Україні за допомогою такої кількості і якості робочих місць. По-друге, як я вже казав, ми дамо змогу людям вже зараз заробляти мінімальні кошти. Ідея така,

– заявив очільник уряду.

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