Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища для Львова та області. Так, в четвер, 31 липня в регіоні очікується негода.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

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Яка буде погода на Львівщині 31 липня?

За прогнозом Львівського регіонального центру з гідрометеорології, по місту Львову 31 липня у другій половині дня буде гроза, град. Також там попередили про шквал 15 – 20 метрів за секунду.

Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Мерія закликала зважати на прогноз та бути обережними.

Також синоптики зазначили, що по території Львівської області 31 липня в другій половині дня також очікуються грози, місцями град та шквали 15 – 20 метрів за секунду.

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До слова, 30 липня у Києві та області оголошували І рівень небезпечності, жовтий. Синоптики попереджали про значний дощ та грозу у столичному регіоні.

Вже зранку в Києві пройшов сильний дощ, внаслідок чого у столиці значно піднявся рівень води, а вулиці міста підтопило.