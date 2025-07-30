Грози, місцями град та шквали: у Львові та області оголосили штормове попередження
- По місту Львову та області 31 липня очікується гроза.
- Синоптики оголосили штормове попередження.
Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища для Львова та області. Так, в четвер, 31 липня в регіоні очікується негода.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.
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Яка буде погода на Львівщині 31 липня?
За прогнозом Львівського регіонального центру з гідрометеорології, по місту Львову 31 липня у другій половині дня буде гроза, град. Також там попередили про шквал 15 – 20 метрів за секунду.
Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.
Мерія закликала зважати на прогноз та бути обережними.
Також синоптики зазначили, що по території Львівської області 31 липня в другій половині дня також очікуються грози, місцями град та шквали 15 – 20 метрів за секунду.
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До слова, 30 липня у Києві та області оголошували І рівень небезпечності, жовтий. Синоптики попереджали про значний дощ та грозу у столичному регіоні.
Вже зранку в Києві пройшов сильний дощ, внаслідок чого у столиці значно піднявся рівень води, а вулиці міста підтопило.