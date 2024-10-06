В Києві на проспекті Науки прорвало трубу: обмежено рух транспорту, деякі будинки без води

Київ накрили потужні зливи. Внаслідок рясних опадів у столиці на проспекті Науки прорвало трубу.

У КМДА розповіли, що фахівці "Київводоканалу" локалізували пошкодження водопроводу, наразі триває ліквідація аварії. Однак проблема призвела до обмеження руху транспорту та подачі води у частину будинків.

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Прорив труби на проспекті Науки

Зазначається, що для виконання подальших ремонтних робіт необхідно буде провести розриття на тротуарі та проїжджій частині.

Тимчасово відсутнє водопостачання в житлових будинках за адресами: проспект Науки, 26 та 30. Для споживачів направлена автоцистерна з питною водою,

– пишуть у міській раді.

Окрім цього, через прорив труби обмежений рух транспорту першою смугою в напрямку Столичного шосе.

Також у Києві тимчасово не курсуватимуть тролейбуси № 1. Рух тролейбусного маршруту № 11 організований до Деміївської площі. Водночас автобусні маршрути № 20, 27, 52 курсують без змін.

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