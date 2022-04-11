Дощі, мокрий сніг та сонце: прогноз погоди на 12 квітня

11 квітня 2022 , 15:49

Джерело:

Укргідрометцентр

Погода в Україні у вівторок, 12 квітня буде прохолодною. У східних областях синоптики прогнозують навіть дощ з мокрим снігом.

В Україну прийде незначне похолодання. Вночі у західних областях слід чекати морозу.

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Температура повітря вдень на Заході коливатиметься у межах +8...+10 градусів. Трохи теплішим повітря буде на Закарпатті – +11...+13 градусів. Північно-західний вітер рухатиметься зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду. Небо буде хмарним, але з проясненнями. 

У яких областях прогнозують дощ та мокрий сніг

  • Чернігівській;
  • Сумській;
  • Харківській;
  • Луганській;
  • Полтавській;
  • Кіровоградській;
  • Дніпропетровській;
  • Запорізькій;
  • Донецькій;
  • а також в Криму.

Найхолодніше буде у Чернігові та Сумах – +6...+8 градусів. Водночас у Харкові, попри опади, стовпчики термометрів підіймуться до +13...+15 градусів. У Луганську буде ще на градус тепліше.

У південних областях температура повітря коливатиметься у межах +12...+14 градусів. Дощ прогнозують лише вночі у Миколаєві та Херсоні. Вдень буде сухо та з проясненнями.

У Києві також буде свіжо – +9...+11 градусів. Опадів синоптики не прогнозують.

Прогноз погоди у містах України 12 квітня

Ужгород – +11...+13

Львів – +8...+10

Івано-Франківськ – +8...+10

Тернопіль – +8...+10

Чернівці – +8...+10

Хмельницький – +9...+11

Луцьк – +9...+11

Рівне – +9...+11

Житомир – +10...+12

Вінниця – +11...+13

Одеса – +12...+14

Миколаїв – +12...+14

Херсон – +11...+13

Сімферополь – +10...+12

Кропивницький – +10...+12

Черкаси – +10...+12

Чернігів – +6...+8

Суми – +6...+8

Полтава – +6...+8

Дніпро – +7...+9

Запоріжжя – +10...+12

Донецьк – +12...+14

Луганськ – +16...+18

Харків – +13...+15

Київ – +9...+11


Прогноз погоди на 11 квітня / Карта Укргідрометцентру

Автор: Софія Мінджоса