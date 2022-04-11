Дощі, мокрий сніг та сонце: прогноз погоди на 12 квітня

Погода в Україні у вівторок, 12 квітня буде прохолодною. У східних областях синоптики прогнозують навіть дощ з мокрим снігом.

В Україну прийде незначне похолодання. Вночі у західних областях слід чекати морозу.

Цікаво У Карпатах досі лежить сніг: висота покриву сягає понад 2 метри

Температура повітря вдень на Заході коливатиметься у межах +8...+10 градусів. Трохи теплішим повітря буде на Закарпатті – +11...+13 градусів. Північно-західний вітер рухатиметься зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду. Небо буде хмарним, але з проясненнями.

У яких областях прогнозують дощ та мокрий сніг

Чернігівській;

Сумській;

Харківській;

Луганській;

Полтавській;

Кіровоградській;

Дніпропетровській;

Запорізькій;

Донецькій;

а також в Криму.

Найхолодніше буде у Чернігові та Сумах – +6...+8 градусів. Водночас у Харкові, попри опади, стовпчики термометрів підіймуться до +13...+15 градусів. У Луганську буде ще на градус тепліше.

У південних областях температура повітря коливатиметься у межах +12...+14 градусів. Дощ прогнозують лише вночі у Миколаєві та Херсоні. Вдень буде сухо та з проясненнями.

У Києві також буде свіжо – +9...+11 градусів. Опадів синоптики не прогнозують.

Прогноз погоди у містах України 12 квітня

Ужгород – +11...+13

Львів – +8...+10

Івано-Франківськ – +8...+10

Тернопіль – +8...+10

Чернівці – +8...+10

Хмельницький – +9...+11

Луцьк – +9...+11

Рівне – +9...+11

Житомир – +10...+12

Вінниця – +11...+13

Одеса – +12...+14

Миколаїв – +12...+14

Херсон – +11...+13

Сімферополь – +10...+12

Кропивницький – +10...+12

Черкаси – +10...+12

Чернігів – +6...+8

Суми – +6...+8

Полтава – +6...+8

Дніпро – +7...+9

Запоріжжя – +10...+12

Донецьк – +12...+14

Луганськ – +16...+18

Харків – +13...+15

Київ – +9...+11



Прогноз погоди на 11 квітня / Карта Укргідрометцентру