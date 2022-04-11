Дощі, мокрий сніг та сонце: прогноз погоди на 12 квітня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у вівторок, 12 квітня буде прохолодною. У східних областях синоптики прогнозують навіть дощ з мокрим снігом.
В Україну прийде незначне похолодання. Вночі у західних областях слід чекати морозу.
Цікаво У Карпатах досі лежить сніг: висота покриву сягає понад 2 метри
Температура повітря вдень на Заході коливатиметься у межах +8...+10 градусів. Трохи теплішим повітря буде на Закарпатті – +11...+13 градусів. Північно-західний вітер рухатиметься зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду. Небо буде хмарним, але з проясненнями.
У яких областях прогнозують дощ та мокрий сніг
- Чернігівській;
- Сумській;
- Харківській;
- Луганській;
- Полтавській;
- Кіровоградській;
- Дніпропетровській;
- Запорізькій;
- Донецькій;
- а також в Криму.
Найхолодніше буде у Чернігові та Сумах – +6...+8 градусів. Водночас у Харкові, попри опади, стовпчики термометрів підіймуться до +13...+15 градусів. У Луганську буде ще на градус тепліше.
У південних областях температура повітря коливатиметься у межах +12...+14 градусів. Дощ прогнозують лише вночі у Миколаєві та Херсоні. Вдень буде сухо та з проясненнями.
У Києві також буде свіжо – +9...+11 градусів. Опадів синоптики не прогнозують.
Прогноз погоди у містах України 12 квітня
Ужгород – +11...+13
Львів – +8...+10
Івано-Франківськ – +8...+10
Тернопіль – +8...+10
Чернівці – +8...+10
Хмельницький – +9...+11
Луцьк – +9...+11
Рівне – +9...+11
Житомир – +10...+12
Вінниця – +11...+13
Одеса – +12...+14
Миколаїв – +12...+14
Херсон – +11...+13
Сімферополь – +10...+12
Кропивницький – +10...+12
Черкаси – +10...+12
Чернігів – +6...+8
Суми – +6...+8
Полтава – +6...+8
Дніпро – +7...+9
Запоріжжя – +10...+12
Донецьк – +12...+14
Луганськ – +16...+18
Харків – +13...+15
Київ – +9...+11
Прогноз погоди на 11 квітня / Карта Укргідрометцентру