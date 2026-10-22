Дощитиме до вихідних: де в Україні прогнозують шквали та потепління

Найближчими днями в Україні очікують опади та місцями пориви вітру. Ближче до вихідних дощі вщухнуть, а температура повітря на Півдні підвищиться до +20 градусів.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

Який прогноз погоди?

За даними синоптиків, 22 жовтня у більшості областей України пройдуть невеликі та помірні дощі. Вдень на Закарпатті та Прикарпатті опади будуть значними.

При цьому температура повітря вночі становитиме +6…+14 градусів, а вдень коливатиметься в межах +11…+17 градусів.

Наприкінці робочого тижня, 23 жовтня, знову дощитиме у більшості регіонів. Цієї та наступної ночі на Заході та Сході країни температура становитиме +1…+8 градусів. А вдень очікується +11…+17 градусів. В південних областях потепліє до +20 градусів.

У суботу, 24 жовтня, період опадів мине.

Вітер найближчими днями вітер буде південно-східним та східним, зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. Удень 22 жовтня в більшості західних областей місцями можливі пориви до 15 – 20 метрів за секунду.

Нагадаємо, в Україні до кінця жовтня зберігатиметься відносно тепла погода. Ймовірне відчутне похолодання очікується 27 – 28 жовтня, коли температура повернеться до кліматичної норми жовтня, а в північних областях можливі нічні заморозки.