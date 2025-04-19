Частину України накриють дощі та грози: де і коли будуть значні опади
- Найближчими днями переважатиме погода без опадів, але на вихідних у західних областях та на Південному Сході можливі дощі та грози.
- В Укргідрометцентрі розповіли, як довго будуть дощі й у яких областях очікуються значні опади.
Найближчими днями в Україні переважатиме погода без опадів. Однак, у частині областей пройдуть дощі та грози.
Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.
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Дощі та грози в Україні
Синоптикиня розповіла, що найближчими днями в більшості областей дощі не очікуються. Погоду буде визначати поле підвищеного атмосферного тиску.
Однак, на вихідних у західних областях, а в понеділок місцями на Південному Сході будуть впливати атмосферні фронти. Зумовлять більш нестійку погоду з короткочасними дощами різної інтенсивності.
Але це вже дощі, скажімо так, теплого періоду. Вони не тривалі й переважно будуть у денні години в більшості регіонів. Подекуди можуть бути навіть грози,
– наголосила Наталія Птуха.
В Укргідрометцентрі попередили, що 19 квітня вночі на Закарпатті та Прикарпатті, вдень у західних областях грози. Також вночі та вранці у Львівській, Тернопільській, Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях значні дощі. Це I рівень небезпечності, жовтий.
У неділю переважатиме мінлива хмарність, без опадів. Лише у більшості західних областей можливий короткочасний і окремі грози.
В яких областях будуть дощі / Скриншот з Укргідрометцентру
Наталія Птуха також розповіла, що протягом 22 – 23 квітня у більшості областей без опадів. Однак, у Карпатському регіоні в денні години, у вівторок знову ж таки на Південному Сході місцями можливі невеликі короткочасні дощі й окремі грози.
Синоптикиня зауважила, що в оглядній перспективі для певного регіону опадів буде менше, зокрема, до 24 квітня.
Тільки переважно по Заходу можливі окремі дощі й десь у Приазов'ї трішечки. 3 25 квітня опадів по території України вже буде більше. Там пануватиме більше поле зниженого атмосферного тиску,
– зазначила представниця Укргідрометцентру.
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