Дощі в Україні: коли і як довго будуть, чи чекати сильних злив

Приготуйте свої парасольки, адже найближчими днями в Україні зміниться погода. Йтимуть дощі, подекуди значні опади. Також посилиться вітер.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Дощі в Україні

Синоптики попереджали, що 23 – 25 березня характер погоди зміниться. Так, у неділю вночі на Закарпатті, Прикарпатті, вдень у західних Житомирській, Вінницькій областях, упродовж 24 – 25 березня в Україні пройдуть невеликі й помірні дощі. У Карпатах і на Закарпатті місцями будуть значні опади.

До речі, за орієнтовним прогнозом на картах, дощі в Україні йтимуть щонайменше до 27 березня.

Де будуть дощі 23 – 27 березня / Скриншоти з Укргідрометцентру

Вітер південно-східний, 25 березня на Правобережжі з переходом на північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду.

Удень 23 березня в Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій, Житомирській, Вінницькій і Київській областях, 24 березня в Україні, крім більшості західних і східних областей, пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Вночі 23 березня від +4 до -1 градуса, на Закарпатті, Прикарпатті, 24 – 25 березня в Україні вже +2 – +8 градусів. Удень +9 – +14, а в південних і центральних областях навіть +13 – +18 градусів.