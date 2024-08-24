Дощі, грози та шквали: коли й у яких областях буде вирувати негода

Наступного тижня в частині областей України очікуються дощі та грози. Також пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Яка буде погода найближчими днями, спрогнозували синоптики Укргідрометцентру, передає 24 Канал.

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Дощі в Україні

Синоптики розповіли, що упродовж 25 – 27 серпня без опадів.

Лише 27 серпня у південних, південно-західних областях місцями короткочасний дощ, гроза,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

Додали, вітер буде переважно північно-східний, 5 – 12 метрів на секунду. На Півдні, Південному Сході вдень подекуди пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Температура вночі +14 – +20 градусів, 25 серпня у західних і північних областях +12 – +17. Вдень +29 – +34. Однак, у південних, центральних, у неділю і в східних областях знову сильна спека +35 – +37 градусів.

Орієнтовний прогноз погоди на 27 серпня / Скриншот з Укргідрометцентру