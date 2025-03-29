Дощі накриють більшість областей: де і коли будуть сильні опади

Найближчими днями в Україні йтимуть дощі. Опади очікуються в більшості областей. Подекуди будуть значними.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Дощі в Україні

У найближчі три доби на більшій частині території України часом йтимуть невеликі й помірні дощі. Вночі 30 березня на Донеччині, 31 березня на Закарпатті подекуди значні дощі.

Тільки в неділю й понеділок у південних, 31 березня й більшості центральних і північних областях переважно без опадів.

Також вночі 30 березня на Сході подекуди пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду. 31 березня – 1 квітня на Півдні, місцями в центральних областях і на Прикарпатті вночі та вранці подекуди тумани.

Температура вночі +2 – +7 градусів, удень +8 – +15. На Півдні та Південному Сході вночі +6 – +11, удень +11 – +18 градусів. У неділю в центральних областях удень подекуди +5 – +10 градусів.

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Прогноз погоди на 30 березня – 1 квітня / Скриншоти з Укргідрометцентру