В яких областях прогнозують сильні дощі

З перших днів літа в Україні продовжують йти дощі та грози. У частині областей опади будуть значними.

Де саме прогнозують сильні дощі, в яких областях литиме найближчими днями, передає 24 Канал.

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Де будуть значні дощі

Синоптики прогнозували, що 10 – 12 червня в Україні, крім Сходу та Південного Сходу, буде нестійкий характер погоди. Знову йтимуть короткочасні дощі та грози.

10 червня вдень в окремих районах град та шквали вітру 15 – 20 метрів на секунду, у західних областях місцями значні дощі,

– зазначили синоптики.

Зауважимо, що сильної спеки ще не буде. Так, вночі +14 – +23 градуси. Вдень +25 – +30. Лише на Півдні та Сході пригріє до +34. Тим часом у західних, 12 червня і в північних областях вночі +12 – +17, вдень +21 – +27 градусів.

Прогноз погоди на 10 червня / Скриншот з Укргідрометцентру