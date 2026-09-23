Дощі та сильний вітер зміняться потеплінням: коли покращиться погода

Дощі, грози та шквали ще очікуються в Україні цього тижня. Попри похолодання на початку тижня найближчими днями у південних та східних регіонах температура повітря підвищиться на кілька градусів.

Такий прогноз погоди надав Укргідрометцентр.

Які регіони накриють дощі?

За прогнозом синоптиків, 24 вересня майже по всій Україні пройдуть помірні дощі. У Київській, Чернігівській областях, а вночі також у більшості центральних областей опади будуть значними. До того ж місцями можливі грози.

Опадів не прогнозують лише для західних областей.

На Лівобережжі країни також у четвер пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду.

У період 25 – 26 вересня погода переважно буде сухою. Локальні короткочасні дощі можливі лише на Заході країни.

При цьому температура повітря уночі становитиме +4…+11 градусів, а вдень потепліє до +11…+18 градусів. Водночас 26 вересня у південній та східній частині країни прогнозують потепління на 2 – 4 градуси.

До слова, за попередніми прогнозами, наприкінці поточного робочого тижня погодні умови поступово стабілізуються, а до регіонів знову прийде "бабине літо". Відтак наступного тижня очікується тепліша та більш сонячна погода.