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      Досі є багато проблем, – Столтенберг пояснив, що заважає спокою на Донбасі

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      Збитки через пошкодження РФ українських кораблів становлять понад 2 мільйона гривень / Francisco Seco / AP

      На шляху до припинення війни на Донбасі є багато проблем. Водночас є важливим поступ у цьому питанні, зокрема – нормандський формат та розведення.

      Це війна, яка відбувається у Європі недалеко від країн НАТО, тому має значення для усіх. Про це сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час прес-конференції у Брюсселі, пише "Уніан".

      Цікаво: Столтенберг назвав умови наближення України до членства в НАТО

      Столтенберг зазначив, що НАТО вітає ініціативу президента Володимира Зеленського задля пошуку шляхів мирного урегулювання ситуації на Донбасі.

      Ми також вітаємо відновлення зустрічей в рамках "нормандського формату" на високому рівні. Ми вітаємо той факт, що ми бачили обмін бранцями і що також відбулося розширення певних ділянок для розведення сил,
      – пояснив Столтенберг.

      При цьому він заявив, що попри певний прогрес досі залишається "багато проблем".

      "Наприклад, ми бачимо постійні порушення режиму припинення вогню. Ми бачимо, що спостерігачі ОБСЄ не мають можливості працювати вільно і безпечно, але ми рішуче підтримуємо зусилля з пошуку мирного урегулювання", – наголосив Столтенберг.

      До теми. Зустріч у нормандському форматі, проведення якої так довго обговорювали, відбулася в Парижі 9 грудня 2019 року. Наступну запланували на квітень 2020, однак точної дати проведення немає. 

      Про що домовилися лідери
      Про що домовилися лідери "нормандської четвірки" / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: ОБСЄ Війна на Донбасі НАТО Єнс Столтенберг Новини України Новини політики
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