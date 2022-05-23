Досить лізти до України з порадами, – Фейгін розніс російську опозицію

Російська опозиція нічим не може допомогти Україні у війні, тому не варто лізти зі своїми заявами та порадами. Вона може бути ефективною лише в тому випадку, якщо прийме рішення про військовий перевороту Росії.

Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін.

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Вік каже, що його перша думка була про російську опозицію – досить лізти до України зі своїми порадами.

Вони створюють якісь антивоєнні комітети. Але кому вони потрібні? Що ви можете зробити Україні? Ви можете допомогти собі – створити воєнний комітет, увірватися в Кремль і повісити Путіна. Ось що ви маєте робити,

– наголосив Фейгін.

Натомість, як каже Фейгін, російська опозиція починає казати "Як ви собі це можете уявити? Як ми це зробимо?". "А як люди помирають?" – відповів правозахисник. Він додав, що поки опозиція для себе не зрозуміє, що не треба займатися Україною, нічого й не зсунеться.

"Вам не потрібні і мирні мітинги. Зберіться і хоча б просто почніть розмову з Україною та надайте нам зброю. А створювати антивоєнні комітети, випускати десятки петицій – це не зупинить війну", – вважає він.

За словами Фейгіна, другий момент – це те, що російська опозиція почала обживатися за межами Росії, вони просять видавати якісь паспорти “хорошим росіянам”.

А ти хто такий? Кому ви треба? Ви що думаєте, що будете перед Україною свідчити? Вам в обличчя будуть плювати. В Європі ви теж нікому не потрібні. І вони цього не розуміють. Вони ще кажуть, що поїдуть в Україну і зроблять з неї "хорошу Росію". Чому ви так в себе не можете зробити? Ви реально ідіоти? Українці вас терпіти не можуть,

– пояснив він.

Правозахисник запевнив, що ця спроба російської опозиції – "дайте, ми чимось покеруємо, повидаємо якісь посвідчення чи паспорти", виглядає смішно. Вони хочуть першими викрикнути "я тут головний".

На його думку, ніякої продуктивної діяльності всередині Росії опозиція і не планує робити. Російські опозиціонери кажуть, що будуть щось робити після Путіна. А кому ви будете потрібні?

"Треба, щоб російська опозиція почала займатися своєю країною, готувала військовий заколот, озброювала людей та припинила боятися. Але ці люди не хочуть нічого міняти в самій Росії. Їх влаштовує Європа, Америка та Україна”, – відповів Фейгін.

На його думку, російська опозиція може бути ефективною, лише якщо вона прийме рішення про військовий переворот і почне збирати гроші на те, щоб створювати якісь протизаконні підпілля. Таке рішення треба прийняти і психологчно, адже будуть гинути люди.

В іншому випадку все лишиться, як є. Піде Путін, прийде його дочка. І не важливо, яке буде прізвище, "колективний Путін" нікуди не піде. Змінити це можна тільки збройним шляхом, треба вдарити ворогу в тилу. Це завдання громадянської війни,

– наголосив він.

Журналістка 24 каналу зазначила, що близько 20 – 30 % росіян не підтримують Путіна. Фейгін вважає, що ці люди мають вибрати собі в союзники всіх, кого можна. Перш за все, тих, хто хоче воювати і щось змінити. Також треба витрачати всі свої ресурси, олігархи, які хочуть щось змінити в країні, мають теж долучитися.

"Немає іншої земля для росіян, окрім самої Росії. А ті, хто вже поїхав звідти, назад вже ніколи не повернеться", – додав він.

Підтримка Путіна падає щодня. Але Фейгін каже, що у Кремля з цього приводу взагалі не тривожаться, бо знають, що якщо ніхто не буде підтримувати Путіна, вони будуть тримати все силою, вбиватимуть.

Все, як було в Бучі, може статися і з російським населенням. Там реальна загроза влади вища, бо якщо збунтують всі росіни, то їх всіх вб’ють. Це очевидно, бо вони ж підуть на Кремль. Вся тиранія Путіна тримається на силі, і більше ні на чому,

– підсумував він.

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