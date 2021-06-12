Досить нас вчити, подивіться на себе, – Ткаченко про заяви російської влади

Олександр Ткаченко відповів на заяви Кремля щодо України. Глава Мінкульту сказав російській владі, що "досить нас вчити".

Він закликав Росію подивитись на себе та проаналізувати ситуацію в країні. Зокрема й щодо порушення свободи слова та прав людини.

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Ткаченко відповів на закиди Москви

Олександр Ткаченко заявив, що росіяни на державному рівні не зупиняються у своїх спробах повчити українців. Він перерахував кілька випадків, коли Кремль втручається справи України:

то Путін розмірковує, що нам не треба в НАТО, а розумні лише наче б то 50% українців, які за його статистикою, не хочуть в НАТО;

то припускає, що з території України ракети долетять скоріше, ніж з території Прибалтики чи інших східноєвропейських країн, начебто там ракети повільніші;

то кремлівське МЗС починає розповідати, в якій формі виступати збірній України.

Досить нас вчити. Краще подивіться, що у себе. Ви зачиняєте журналістів, закриваєте видання, називаючи їх іноагентами, арештовуєте людей, саджаєте, труїте та вбиваєте їх. Не надо нас учить!

– написав глава Мінкульту.

Він також пригадав, що завтра у збірної України перший матч.

"Вболіваємо за них. Героям слава!" – підсумував Олександр Ткаченко.