Досить виправдань і напівзаходів, – Кулеба закликав світ припинити купувати у Росії нафту

Перш ніж допомагати Україні, світові лідери повинні перестати фінансувати війну проти неї. Все інше – лише напівміри та видимість підтримки.

Відповідні заклики міністр МЗС України Дмитро Кулеба опублікував у твітері 25 квітня.

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Що написав Кулеба

"Якщо світові лідери та бізнес серйозно ставляться до припинення російських військових злочинів, вони повинні спочатку позбавити Путіна доходів від нафти", – розпочав своє звернення міністр МЗС.

Кулеба закликав політиків припинити приймати напівзаходи, поки українців бомблять, вбивають, катують, ґвалтують.

Російська нафта повна української крові. Припиніть її купувати!,

– наголосив Кулеба.

Він додав, що ЄС потребує реального ембарго на російську нафту. Крім того, Росія відчайдушно намагається обійти вже введені обмеження.

"Прояснімо: будь-яку суміш, що містить будь-яку російську нафту, слід розглядати як 100% російську нафту. Не дозволяйте росіянам обходити обмеження", – додав він.

Нагадаємо, раніше представник Європейського Союзу Жозеп Боррель відтермінував питання щодо повного ембарго на російську нафту.

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